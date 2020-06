W Solecznikach – wystawa “Białoruskie motywy”

Poznać uroki Białorusi nie wyjeżdżając do sąsiedniego kraju to misja możliwa. Wystarczy wybrać się do Solecznik. Kilkadziesiąt obrazów i fotografii znalazło się w ekspozycji wystawy zatytułowanej “Białoruskie motywy”, która do 31 lipca będzie prezentowana w Centrum Kultury w Solecznikach. Twórczość 16 artystów zgromadził i prezentuje kurator wystawy Walerij Sieriogin. Prezes wspólnoty białoruskich organizacji społecznych w Wilnie “Wilia” jest dzisiaj gościem audycji “Tu mieszkam”.