W Solecznikach otwarte odnowione targowisko

W czwartek, 27 kwietnia, w Solecznikach odbyło się uroczyste otwarcie odnowionego targowiska. – Dziś ważny dzień dla nas wszystkich. To historia sukcesu, bo zrealizowaliśmy i otwieramy nowy, bardzo potrzebny, użyteczny obiekt. Targowisko jest sercem każdego miasta. Konsekwentnie pracując upiększamy nasze miasto, a Wy jesteście tego świadkami. Niedawno otworzyliśmy odnowionyy dworzec autobusowy. Przypomnijmy sobie, gdy na początku lat 70. ubiegłego stulecia powstawały Soleczniki. Minęło 50 lat i my mieliśmy szczęście odnawiać, odbudowywać, upiększać. Kiedy patrzę na nowe pomieszczenia, przypominam sobie, jak będąc merem miasta 30 lat temu, mieszkańcy zwrócili się do mnie z prośbą o założenie targowiska. Jego wygląd pozostał już jedynie w naszej pamięci. Teraz jest pięknie. Przed nami dużo dobrej pracy, którą musimy wykonać dla naszego rejonu – powiedział podczas otwarcia targowiska mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. Życzył sprzedawcom powodzenia, a klientom udanych zakupów.