W sobotę startuje odnowiony rynek w Rudominie

– Rudomiński targ od zawsze wyróżniał się koncepcją i szerokim asortymentem, a po rekonstrukcji będzie jeszcze atrakcyjniejszy zarówno dla kupujących, jak i handlujących.Choć realizacja projektu się wydłużyła, cieszymy się, że wreszcie możemy otworzyć to nowoczesne targowisko, które bez wątpienia stanie się jeszcze większym magnesem – zapraszam wszystkich na otwarcie – powiedział mer samorządu rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

W ramach przebudowy przeorganizowano cały teren targu: powstały stałe pawilony, zadaszenia z ladami handlowymi i infrastruktura do sprzedaży z samochodów. Łącznie przygotowano 238 stanowisk handlowych, z czego 12 pawilonów będzie czynnych niezależnie od godzin pracy targu. Zapewniono miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, a chodniki dostosowano do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

Zmodernizowany targ oferuje rozszerzoną strefę handlową podzieloną na siedem stref – od żywności i artykułów nieżywnościowych po sadzonki, sprzęt rolniczy, a także zwierzęta i ptactwo. Dla odwiedzających przygotowano nowe ciągi piesze, parkingi na ok. 150 miejsc, stojaki na rowery, poidełka z wodą pitną oraz ławki. Targowisko wyposażono w nowoczesne oświetlenie, monitoring wizyjny i system gospodarowania odpadami.

Uroczyste otwarcie targowiska odbędzie się w sobotę o godz. 10.00, przy czym sam targ będzie działał od wczesnych godzin porannych. Organizatorzy zapraszają mieszkańców rejonu, handlowców i gości do wspólnego świętowania w przestrzeni, która ma służyć potrzebom społeczności i pobudzać lokalną gospodarkę.

Podczas wydarzenia zaplanowano ceremonialne przecięcie wstęgi, występ kapeli folklorystycznej „Sutaras”, konkursy dla dzieci i rodzin oraz animacje dla najmłodszych.