W Rudominie otwarto odnowione targowisko

Według mera rejonu wileńskiego, Roberta Duchniewicza, podczas rekonstrukcji targowiska napotkano wiele wyzwań, które wpłynęły na przebieg projektu, jednak dzisiaj cieszymy się, że targowisko w Rudominie zostało otwarte i może służyć zarówno mieszkańcom, jak i handlarzom.

„To jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych ostatnich lat w naszym rejonie, którego celem było stworzenie wygodnej, nowoczesnej i dostępnej dla wszystkich przestrzeni, w której spotkają się nie tylko handel, ale i społeczność. Targowisko od zawsze cieszyło się dużą żywotnością, różnorodnością asortymentu i przyjazną atmosferą. Czas jednak nie stoi w miejscu, a naszym obowiązkiem jest zapewnienie, by to miejsce odpowiadało współczesnym potrzebom ludzi. Podczas rekonstrukcji teren targowiska przeszedł zasadniczą transformację. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu: administracji rejonu solecznickiego, która była wykonawcą projektu, wykonawcom, partnerom oraz przedstawicielom społeczności. Dziękuję handlowcom za cierpliwość w oczekiwaniu na ten dzień. A przede wszystkim dziękuję Wam, mieszkańcy, ponieważ bez Waszych potrzeb i oczekiwań takie projekty nie miałyby sensu. Niech targowisko w Rudominie będzie miejscem, w którym łączą się tradycja i nowoczesność, praca i społeczność” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Podczas ceremonii otwarcia symboliczny wstążkę przecięli mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, dyrektor administracji rejonu solecznickiego, Grzegorz Jurgo oraz dyrektor targowiska – Artur Danulewicz.

Dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego Vytautas Vansavičius życzył, aby to miejsce zawsze tętniło życiem, zarówno podczas handlu, jak i organizowania wydarzeń w tej odnowionej przestrzeni.

„Co to jest targowisko? To kultura, życie i czasami lekki chaos przy szukaniu miejsca parkingowego, gdy przyjeżdżamy na zakupy. Podczas rekonstrukcji targu było też trochę życia, trochę chaosu i trudności, ale bardzo cieszę się, że ten projekt udało się zrealizować, a ja mogłem wziąć udział w jego ukończeniu. Dziękuję kolegom, którzy cierpliwie odpowiadali na moje sugestie dotyczące zakończenia tego projektu, ponieważ mieszkańcy Rudomina długo na to czekali. Życzę handlowcom dobrej sprzedaży, a mieszkańcom – udanych zakupów. Niech ta przestrzeń będzie żywa codziennie, zarówno podczas handlu, jak i organizowania wydarzeń” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu rejonu wileńskiego, Vytautas Vansavičius.

Dyrektor administracji rejonu święciańskiego Grzegorz Jurgo podziękował za współpracę i doskonałe zrealizowanie projektu.

„Kilka lat temu, korzystając z funduszy Unii Europejskiej, zaczęliśmy rozwijać projekt „Soleczniki+”. Dziś w imieniu mera rejonu solecznickiego, Zdzisława Palewicza, chciałbym pogratulować zakończenia tego projektu w tak piękny i doniosły sposób, jak otwarcie targowiska w Rudominie. Życzę, aby to miejsce przynosiło radość zarówno mieszkańcom, jak i handlarzom. Bądźcie konkurencyjni wobec powstającej infrastruktury, centrów handlowych i innych. Niech każdy znajdzie coś do kupienia i coś do zaoferowania” – powiedział dyrektor Administracji Samorządu rejonu solecnzickiego, Grzegorz Jurgo.

W wydarzeniu wzięli również udział minister sprawiedliwości Rita Tamašunienė, minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz, wicemer rejonu wileńśkiego Edyta Tamošiūnaitė, posłowie nas Sejm, przedstawiciele rady i Administracji Samorządu rejonu wileńskiego.

Goście otwarcia byli witani przez kapelę ludową „Sutaras”, a dzieci i rodziny bawiły się w konkursach oraz animacjach w specjalnym namiocie.

Nowoczesna infrastruktura – potrzeby społeczności

Podczas rekonstrukcji teren targowiska został całkowicie przebudowany: zamontowane zostały stacjonarne pawilony, wiaty z ladami, infrastruktura dla handlu z samochodów. W sumie utworzono 238 miejsc handlowych, z czego 12 pawilonów będzie czynnych na stałe, niezależnie od godzin pracy targu. Przystosowana infrastruktura dla handlarzy z niepełnosprawnościami, odnowione chodniki, zamontowane ścieżki piesze.

Zmodernizowane targowisko zostało podzielone na siedem stref handlowych – od produktów spożywczych i niespożywczych, po sadzonki, sprzęt rolniczy, zwierzęta i ptaki. Dla wygody zainstalowano około 150 miejsc parkingowych, stojaki na rowery, punkty z wodą pitną, ławki. Targowisko wyposażono w nowoczesne oświetlenie, monitoring wideo oraz infrastrukturę do zarządzania odpadami.

Projekt i wyzwania realizacyjne

Rekonstrukcja targowiska w Rudominie została zrealizowana w ramach „Strategii rozwoju stref funkcjonalnych „Soleczniki+””, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwowego oraz budżetu rejonu wileńskiego. Wartość projektu wyniosła 3,4 mln euro, z czego 2,4 mln euro przeznaczył samorząd rejonu wileńskiego. Projekt zrealizowano we współpracy z samorządem rejonu solecznickiego w ramach wspólnego programu inwestycyjnego funduszy UE nr J08-CPVA-V „Rozwój stref funkcjonalnych”.

Podczas realizacji rekonstrukcji targowiska w Rudaminie napotkano wyzwania, które niestety wpłynęły na przebieg projektu. Główną przyczyną była upadłość pierwotnego wykonawcy. Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę w przetargu, nie był w stanie wykonać swoich zobowiązań, co spowodowało opóźnienia. Prace przejęła później firma UAB „Arvūnas”, która wygrała przetarg.

Opóźnienie otwarcia targowiska spowodowało także opóźnienie dostawy płyt niezbędnych do budowy pawilonów handlowych.

Godziny otwarcia targowiska

Targowisko będzie czynne we wtorki i piątki w godzinach od 9:00 do 17:00, a w soboty od 5:00 do 14:00. W zależności od potrzeb handlowców i odwiedzających, planowane jest wydłużenie godzin otwarcia w przyszłości.

Targowisko administruje firma „Nemėžio komunalininkas”. Handlowcy, którzy chcą wynająć miejsce, proszeni są o kontakt z administratorem pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie: +370 603 91 344.