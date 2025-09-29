W rejonie wileńskim trwają prace asfaltowe

Mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz, podkreśla, że w tej dziedzinie wciąż czeka ich wiele wyzwań, dlatego stawiane są wysokie wymagania dotyczące jakości prac i wyników.

„Wyraźnie widzimy, że pracy wciąż jest dużo, ale konsekwentnie idziemy naprzód. Oczywiście, nie zawsze mamy wystarczające finansowanie, ale każda nowa asfaltowa droga to nie tylko wygodniejsze podróże, ale także większe bezpieczeństwo, piękniejsze miejscowości, lepsze warunki życia dla rodzin, dzieci, osób starszych i lepsze warunki dla biznesu” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

W gminie Awiżenie, w miejscowości Bukiszki, kontynuowane są prace asfaltowania ulicy Nesvyžiaus. 29 sierpnia na tej ulicy otwarto ruch drogowy nowym rondem. W czterozjazdowej skrzyżowaniu Bičiulių g. – Mėtų g. – Šaulio g. – Nesvyžiaus g. ruch odbywa się wokół ronda. Choć ruch już się odbywa, prace budowlane nadal trwają. Obecnie prowadzone są prace związane z siecią ESO – podniesienie słupów elektrycznych i uziemienie przewodów elektrycznych oraz inne prace porządkowe. Wszystkie prace rekonstrukcyjne ulicy Nesvyžiaus planowane są na zakończenie do końca tego roku.

W gminie Mariampol, w miejscowości Porudamino, asfaltowana została ulica Lauko. Ponadto w tej samej miejscowości położono nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej przy Savivaldybių g. 26C.

Mieszkańcy miejscowości Kuprianiszki w gminie Niemież już cieszą się nową asfaltowaną ulicą Ąžuolyno. Niedawno w tej miejscowości wyasfaltowano również ulicę Pupinės, a w Nemėżys – ulicę Miško.

W gminie Szaterniki, w miejscowości Łoźniki, realizowane są prace asfaltowania odcinka ulicy Upelio, a w miejscowości Kalniszki – odcinka ulicy Upės.

W gminie Zujuny, w miejscowości Bujwidziszki, wyasfaltowana została ulica Tvenkinių, a w miejscowości Raišiai – ulica Paplūdimio.

Samorząd rejonu wileńskiego obiecuje kontynuować aktywne inwestowanie w poprawę infrastruktury drogowej, aby stworzyć wygodniejsze i bezpieczniejsze warunki dla mieszkańców rejonu.