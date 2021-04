W rejonie wileńskim odbywa się akcja porządkowa „Kwiecień – miesiąc czystości”

„Zapraszam do uczynienia otaczającego nas środowiska jeszcze czystszym i przyłączenia się do tradycyjnej akcji również w tym roku. Pamiętajmy, że piękne i czyste środowisko nie tylko nas uszczęśliwia, ale także decyduje o zdrowiu nas wszystkich” – do udziału w akcji zaprasza mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.

Zwracamy uwagę, że podczas wiosennych porządków ważne jest nie tylko zbieranie odpadów, ale także ich segregacja i utylizacja (odpady zebrane podczas akcji należy pozostawić w punktach zbiórki). O segregacji odpadów powinniśmy ciągle myśleć i mieć to na uwadze w naszym gospodarstwie domowym. Wszyscy chcemy widzieć czystą, piękną przyrodę, więc nie bądźmy obojętni i zróbmy porządek.

Przypominamy, że z powodu ogłoszonej kwarantanny, podczas porządkowania środowiska jest wymagane zachowanie bezpiecznej odległości i innych niezbędnych środków bezpieczeństwa. Nie gromadźmy się, załóżmy jednorazowe rękawiczki, jeśli w pobliżu są inne osoby – również należy włożyć maskę na twarz.

Bezpiecznie dbajmy o środowisko, w którym żyjemy!

Na podst. vrsa.lt