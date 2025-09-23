W rejonie wileńskim modernizowane są trzy szkoły

— „Wdrażając rozwiązania oszczędzające energię w szkołach, pokazujemy, że samorząd może być odpowiedzialny i nowoczesny — tworzymy komfortowe i zdrowe środowisko edukacyjne, które wpływa nie tylko na samopoczucie uczniów, ale też na pracę nauczycieli. Współczesna szkoła staje się centrum społeczności, dlatego te inwestycje tworzą wartość dla dzieci, rodziców, nauczycieli i całej wspólnoty. Dążymy do zapewnienia bezpiecznych, zdrowych i nowoczesnych warunków edukacji we wszystkich gminach rejonu” — podkreśla mer Robert Duchniewicz.

Zakres prac i finansowanie

Modernizowane obiekty wzniesiono w latach 60.–80. XX w.; mają niską klasę efektywności energetycznej i dotąd nie korzystały z odnawialnych źródeł energii. W ramach projektów przewidziano odnowę systemów inżynieryjnych, modernizację przestrzeni wewnętrznych, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz poprawę infrastruktury ciepłowniczej.

Pogiry — filia w Sorok Tatary

W Gimnazjum w Pogirach (filia w Sorok Tatary) zaplanowano wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian i dachu, wdrożenie ogrzewania geotermalnego, modernizację wentylacji, oświetlenia i instalacji wodociągowej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz remont pomieszczeń.

Wartość projektu: 983 264,88 euro, w tym 357 834,65 euro z budżetu samorządu; pozostała część — z funduszu modernizacyjnego.

Na mocy umowy o finansowaniu z APVA (Aplinkos projektų valdymo agentūra) realizacja przewidziana jest do końca września 2029 r. Samorząd rozpoczął prace w kwietniu i liczy na ich zakończenie jeszcze w tym roku.

Awiżenie — filia w Duksztach (ul. Pijorów 3)

Kapitalny remont budynku Gimnazjum w Awiżeniach (filia w Duksztach, ul. Pijorów 3) obejmie podniesienie efektywności energetycznej (ogrzewanie geotermalne, instalacja fotowoltaiczna) oraz odnowę infrastruktury wewnętrznej i zewnętrznej — od instalacji elektrycznej po renowację sal lekcyjnych.

Budżet projektu: 1 138 019,32 euro, z czego 354 414,51 euro to środki samorządu; reszta — fundusz modernizacyjny.

Trwa projektowanie i ekspertyza techniczna projektu wykonawczego. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ruszą roboty. Termin realizacji — do września 2029 r., przy założeniu możliwości wcześniejszego zakończenia.

Wołczuny

W Gimnazjum w Wołczunach przewidziano ocieplenie przegród budowlanych, modernizację systemów ogrzewania i wentylacji, odnowę instalacji inżynieryjnych i węzła cieplnego, montaż systemów przeciwpożarowych i alarmowych oraz zagospodarowanie terenu.

Stan zaawansowania: prace trwają — wykonano rozbiórki wewnętrzne, wzmocniono nowe otwory w stropach, wzniesiono nowe ściany działowe, przygotowano szyb windy, zdemontowano stare instalacje oraz ocieplono dach.

Budżet: 1 439 510,38 euro, w tym 724 259,35 euro z budżetu samorządu; reszta — fundusz modernizacyjny. Zakończenie planowane do września 2029 r.

— „Modernizując szkoły, nie tylko zmniejszamy zużycie ciepła, ale też tworzymy bezpieczne, wygodne i zdrowe środowisko nauki — takie, które inspiruje i motywuje uczniów, a nauczycielom zapewnia komfort pracy” — zaznacza wicemer Edyta Tamošiunaitė.

Źródła finansowania i programy

Projekty realizowane są we współpracy z APVA i finansowane z funduszu modernizacyjnego. Finansowanie przyznano w ramach Programu rozwoju Ministerstwa Środowiska RL na lata 2022–2030, instrument nr 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją”, działanie „Savivaldybių viešųjų pastatų atnaujinimas II”.

Podpisane umowy pozwalają pokryć część kosztów z funduszy strukturalnych UE, istotnie odciążając budżet samorządu.

Samorząd rejonu wileńskiego konsekwentnie ogranicza zależność budynków publicznych od paliw kopalnych, wdraża rozwiązania OZE i inwestuje w wygodniejsze oraz bardziej zrównoważone warunki dla społeczności. Po zakończeniu prac szkoły będą cieplejsze, tańsze w utrzymaniu, przyjaźniejsze środowisku i bardziej atrakcyjne dla społeczności edukacyjnej.