W rej. wileńskim powstała nowa strefa sportowa dzięki zaangażowaniu lokalnych mieszkańców

Witając zebranych, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreślił, że ta przestrzeń jest wynikiem aktywności i zaangażowania społeczności.

„Dziś otwarta nowa przestrzeń sportowa w miejscowości Rudausiai to nie tylko kolejny obiekt w naszej gminie, ale żywy dowód na to, jak pomysły, potrzeby i inicjatywy wspólnoty mogą stać się rzeczywistością. To miejsce, w którym będziemy mogli uprawiać sport, spotykać się, rozmawiać, a co najważniejsze – dbać o zdrowie i wspólnotowość. Tworząc ten park, bardzo zależało nam na wysłuchaniu głosu mieszkańców. Dlatego ta przestrzeń jest wynikiem Waszych pomysłów, oczekiwań i zaangażowania” – powiedział mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz.

Mer rejonu wileńskiego, Robert Duchniewicz, fot. zw.lt/Mariusz Pyż

Aktywności dla wszystkich pokoleń

Nowa przestrzeń została zaprojektowana w taki sposób, aby mogły z niej korzystać osoby w każdym wieku – od najmłodszych po seniorów. Znajdują się tu dwie nowoczesne place zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki i piłki nożnej dla miłośników sportu oraz dwie strefy wielofunkcyjnych urządzeń treningowych. Zaplanowano także przytulne przestrzenie do wypoczynku, spotkań i wydarzeń.

W uroczystości otwarcia nie zabrakło uśmiechów i przyjaznych rozmów – mieszkańcy cieszyli się, że w miejscowości Rudausiai pojawiło się nowe miejsce, które jednoczy, zachęca do aktywności i wspólnie buduje silniejszą wspólnotę.

Pomysł narodził się wśród społeczności

Początki projektu sięgają 2022 roku, kiedy to społeczność w miejscowości Rudausiai została zaproszona do aktywnego udziału w planowaniu. W publicznych ankietach mieszkańcy wyrazili swoje oczekiwania, a ich sugestie stały się podstawą wizji nowej przestrzeni.