W przyszłym tygodniu w Parku Vingis rozpocznie się festiwal Summer In The City – będą ograniczenia w ruchu drogowym

Od 7 czerwca 13:00 do 8 czerwca 8:00 oraz od 11 czerwca 7:00 do 12 czerwca 7:00 zabronione będzie wjeżdżanie na teren Parku Vingis od drogi wjazdowej od strony ulic M. K. Čiurlionio i Geležinio Vilko do kawiarni „Lakštingala” byłej w Parku Vingis.

Od 7 czerwca 15:00 do 8 czerwca 7:00 oraz od 11 czerwca 15:00 do 12 czerwca 7:00 zmiany w ruchu zostaną wprowadzone na ulicach Elektrinės, Eigulių i Birutės, gdzie ruch będzie czasowo zorganizowany w jednym kierunku.

Zaleca się wybranie innych tras podróży, omijając skrzyżowanie ulic Geležinio Vilko i Gerosios Vilties.

Uczestników Festiwalu zachęca się do przyjeżdżania na koncerty komunikacją miejską. Tutaj możecie wygodnie zaplanować swoją podróż do Parku Vingis: https://bit.ly/3PWzq9h

Więcej o koncertach: https://www.livenation.lt/festival/summer-in-the-city-tickets

Źródło: VRT