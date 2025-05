W Poszyłajciach powstanie nowe przedszkole na 280 miejsc

„Każde nowe przedszkole w Wilnie to bardzo ważne wydarzenie dla miasta i mieszkających tu rodzin. Choć wolne miejsca w miejskich przedszkolach są dostępne, nie zawsze znajdują się one blisko domów rodzin oczekujących w kolejce. Największy niedobór przedszkoli odczuwalny jest w dzielnicach Zameczek, Werki i Poszyłajcie. Niedawno otworzyliśmy nową placówkę przedszkolną w Zameczku i bardzo się cieszymy, że również w Poszyłajciach powstanie nowe przedszkole“ – powiedziała wicemer Wilna, Donalda Meiželytė.

Jak podaje spółka deweloperska „Vilniaus vystymo kompanija”, do przetargu na wykonanie robót budowlanych przystąpiło ostatecznie ośmiu wykonawców, lecz firma „Infes“ złożyła najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę.

Wartość umowy podpisanej między samorządem miasta Wilno a wykonawcą wynosi 9,78 mln euro z VAT.

Zgodnie z umową, wykonawca zobowiązał się w ciągu półtora roku wybudować budynek, zagospodarować jego wnętrza, zadbać o otoczenie oraz wykonać inne zadania określone w warunkach przetargu.

„Dążymy do wspólnego tworzenia miasta przyjaznego do życia, dlatego do warunków przetargu na wykonanie przedszkola włączyliśmy jedno szczególne zadanie – wykonawcy będą musieli zainstalować dużą artystyczną rzeźbę, której projekt zostanie uzgodniony z architektami budynku. Ma ona stać się wizytówką przedszkola i mamy nadzieję, że codziennie będzie cieszyć jego użytkowników“ – powiedziała Laura Joffė, dyrektorka spółki deweloperskiej „Vilniaus Vystymo Kompanija”.