W poszukiwaniu pokrzepienia: XV młodzieżowa pielgrzymka do Trok

Motto tegorocznej pielgrzymki „Przyjdźcie, ja was pokrzepię” (Mt 11,28) jest zaproszeniem do odkrycia tego, co pokrzepia w tym czasie pandemii. Według kierownik Centrum Młodzieży Archidiecezji Wileńskiej Kristiny Trinkūnaitė, motto zostało wybrane z uwzględnieniem sytuacji na świecie i na Litwie.

„Pandemia wpłynęła na życie każdego młodego człowieka – utrata bliskich, samotność, wyczerpanie fizyczne, psychiczne, duchowe, niepewność co do przyszłości… W tym szczególnym czasie nasz Pan nie zostawia człowieka samego; nie usuwa cierpienia, ale jest z nim razem, On nas ożywia, napełnia duchowo, daje nam życie, jego pełnię. Podczas pielgrzymki nie zawahamy się poruszyć tematu cierpienia, zastanowimy się nad trudnościami, jakich doświadczamy w tym czasie. Postaramy się, aby ta pielgrzymka była czasem radości i nadziei” – zapewnia kierownik Kristina Trinkūnaitė.

W sobotę rano pielgrzymi spod Ostrej Bramy wyruszą do Landwarowa, a wieczorem dotrą do Trok.

Rejestracja i więcej informacji znajduje się na portalu vajc.lt.

Ważne! Paszport Możliwości będzie wymagany wyłącznie w czasie programu wieczornego.