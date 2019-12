W pierwszym filmie dokumentalnym o Bezdanach: „Jeżeli będziemy tutaj mieszkać, nikomu nie podamy adresu”

vdu

Film przedstawia zwykłych mieszkańców Bezdan, którzy opowiadają o swoim codziennym życiu, to, co lubią i jakie problemy napotykają ich w tym miasteczku. Wśród rozmówców jest student, który spędza piątkowe noce z przyjaciółmi, dyrektorka szkoły i sprzedawca w małym prywatnym sklepie. W filmie będzie można usłyszeć i zobaczyć miasteczko tak, jak widzą go miejscowi. W filmie mieszkańcy opowiadają też o tym, jak im udaje się żyć z tak niezwykłą nazwą. „Jeżeli będziemy tutaj mieszkać, nikomu nie podamy adresu” – powiedział jeden z rozmówców w filmie.

Premiera filmu „6km” odbędzie się w samym sercu Bezdan – w domu kultury w Bezdanach. Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy, ponieważ kilku rozmówców mówi o lokalizacji w samym filmie. Podczas premiery, wszyscy są zaproszeni o głębsze zanurzenie się w filmie, gdy jego będą oglądać w tym samym miejscu, gdzie on był nakręcony. Premiera odbędzie się 11. stycznia o godzinie 18:00. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Bezdan i ich okolic, a także tych, którzy o tym miasteczku słyszą po raz pierwszy. Więcej informacji o wydarzeniu – 6km.lt/pl.