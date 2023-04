„W oczekiwaniu na Wielkanoc”. Warsztaty zdobienia jajek w Rudominie

Każda gospodyni używa własnego sposobu barwienia i zdobienia jajek. Do tego mogą być użyte naturalne barwniki lub kupione w sklepie. Jajka można ozdobić różnymi roślinami, nitkami, woskiem, okleić materiałem. Nie musimy być artystami, by wyczarować prawdziwe, wielobarwne i zdobione cudeńka.

Jednym z najbardziej ciekawych sposobów zdobienia jajek – tworzenie drapanek. Właśnie tę technikę poznawali uczestnicy warsztatów „W oczekiwaniu na Wielkanoc”, które odbyły się 4 kwietnia w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie. Warsztaty były skierowane do dzieci i dorosłych. Wzięło w nich udział około 20 osób w różnym wieku. Zajęcie prowadziła Renata Utowka, która pokazała, jak zamienić zwykłe jajka w prawdziwe dzieła sztuki.

Na początku zajęcia uczestnicy poznali, jak powstają drapanki. Jajka drapane to ciekawa metoda ich zdobienia. Drapanki powstają przez drapanie ostrym narzędziem zewnętrznej barwionej powłoki jajka. Przygotowanie jajek drapanych wcale nie jest trudne i nie wymaga dużych przygotowań. Do tego potrzebne są zabarwione w jednolity kolor jajka oraz jakieś ostre narzędzi, np. nożyk to tapet, nożyczki, płaski śrubokręt, skalpel, igła czy choćby cyrkiel. Ta metoda wymaga jednak cierpliwości i pochłania sporą ilość czasu.

Uczestnicy zajęcia otrzymali niezbędne do pracy narzędzia, różne gotowe wzory oraz zabarwione już przez organizatorów jajka. Następnie każdy ołówkiem rysował na jajku wybrany przez siebie wzór. Były to różne koronki, figury geometryczne, wzory greckie i inne wymyślone wzory. Następnie uczestnicy przystąpili do wydrapywania wcześniej narysowanych wzorów. Wszyscy musieli uważać, aby podczas drapania skorupki nie dopuścić do jej pęknięcia. Ruchy igły czy noża musiały być delikatne, ale stanowcze.

Praca nad dekorowaniem jajek niezwykle pochłonęła wszystkich. Uczestnicy zajęcia mogli przekonać się, że ta technika zdobienia jest pracochłonna, wymaga ogromnego skupienia, cierpliwości i precyzji. Ale wynik pracy może mile zaskoczyć.

Podczas zajęcia powstały niezwykle piękne dzieła. Stworzone przez uczestników wydrapywanki są gotowe do umieszczenia w wielkanocnym koszyczku.

Organizatorem zajęcia był Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie.