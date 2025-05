W Nowym Mieście zostanie odnowiona kolejna przestrzeń publiczna

„Dajemy nowe życie kolejnej przestrzeni publicznej w stolicy – po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wkrótce rozpoczniemy prace porządkowe. Stworzymy komfortową, estetyczną i funkcjonalną przestrzeń dla mieszkańców Nowego Miasta. Wierzymy, że stanie się to miejscem spotkań społeczności lokalnej, gdzie czas będą spędzać wszyscy – od najmłodszych po seniorów” – powiedział mer Wilna, Valdas Benkunskas.

Przestrzeń publiczną w jednym z największych kwartałów Nowego Miasta planuje się zagospodarować kompleksowo: zostaną zainstalowane nowe strefy wypoczynku, parkingi, uporządkowane sieci inżynieryjne, ścieżki piesze, zazieleniona okolica oraz zbudowane nowe elementy małej architektury.

W przestrzeni publicznej przewidziano również miejsca do aktywnego spędzania czasu – nowoczesne urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci oraz strefy wypoczynkowe. Zostanie także odnowione boisko do koszykówki – wymieniona zostanie nawierzchnia z emblematem, zainstalowane dodatkowe oświetlenie oraz ogrodzenia ochronne, aby boisko spełniało współczesne wymagania bezpieczeństwa i komfortu. W Nowym Mieście, przy ulicy Vytenio, swoją działalność rozpoczęła legendarna drużyna koszykarska „Statyba”, dlatego projekt ma na celu pielęgnowanie sportowego ducha w tej dzielnicy miasta.

„Ten projekt jest doskonałym przykładem na to, jak ożywiane i przywracane do życia zaniedbane przestrzenie miejskie, które integrują się w żywą tkankę miasta. Dążymy do tego, aby odnowiony teren stał się wygodną, estetyczną przestrzenią dla lokalnej społeczności. Zmodernizowane boisko do koszykówki przypomni o czasach legendarnej drużyny „Statyba” i nadal będzie promować tradycje sportowe oraz aktywnego wypoczynku” – powiedziała Laura Joffė, dyrektorka spółki deweloperskiej „Vilniaus Vystymo Kompanija”.

Projekt inicjowany przez samorząd miasta Wilno realizuje spółka deweloperska „Vilniaus Vystymo Kompanija”. Autorzy projektu: kierowniczka projektu Enrika Geštautaitė, architektki Viktorija Marija Čepaitienė, Giedrė Puzinauskienė, architekt krajobrazu Živilė Savickaitė, inżynierowie Diana Gamulėnė, Vaidas Kisielius, Eglė Budukevičienė, konstruktorzy Nikolaj Moškov, Kęstutis Sakalauskas.