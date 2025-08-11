W Nowym Mieście powstanie nowoczesna sala koncertowa i kameralny klub jazzowy

Obecnie instytucja poszukuje wykonawcy prac. Jak podkreśla dyrektor orkiestru Snieguolė Andruškaitė-Mikalūnienė, obecne pomieszczenia – w czasach sowieckich mieszczące kino „Aušra” – nie są dostosowane do wymogów akustycznych.

– „Podniesiemy sufit, co poprawi zarówno brzmienie, jak i odbiór wizualny. Pojawią się nowe fotele, rozwiązania akustyczne, strefa kawiarniana, toalety dostosowane do potrzeb widzów, w tym osób z niepełnosprawnościami – to będzie pełna modernizacja” – zaznaczyła.

Ze względu na słabą akustykę w sali odbywają się jedynie próby orkiestry oraz niewielkie koncerty lokalne i występy dzieci. Większe wydarzenia wymagają wynajmu innych obiektów, co generuje wysokie koszty.

– „Nowa sala Litewskiej Państwowej Orkiestry Symfonicznej kosztuje 5 tys. euro, Filharmonia – od 5 do 6 tys. euro. Te kwoty musimy wydawać, bo nie mamy własnej przestrzeni koncertowej” – wyjaśniła dyrektor.

Po modernizacji sala ma stać się również źródłem dochodów z wynajmu.

– „W Wilnie brakuje przestrzeni koncertowych, więc moglibyśmy sporo zarobić na wynajmie” – oceniła Andruškaitė-Mikalūnienė.

Elewacja budynku została odnowiona w ubiegłym roku dzięki funduszom unijnym – obiekt ocieplono, zamontowano nowe okna.

– „Wstawiliśmy duże przeszklenia z żółtymi okiennicami. Budynek w ciemnoszarej tonacji świetnie wpisuje się w zabudowę Nowego Miasta. To ma potencjał na ważne miejsce kultury” – dodała.

Do 2022 roku orkiestra występowała pod nazwą „Trimitas”, jednak zmieniła zarówno nazwę, jak i kierunek działalności, przekształcając się w symfoniczną orkiestrę dętą. Zespół regularnie uczestniczy w międzynarodowym festiwalu „Vilnius Winds”, zdobył złoty medal na konkursie w Holandii, koncertował w Szwecji, na Łotwie oraz w Chicago.

Jeżeli projekt się powiedzie, piwnica budynku zostanie przekształcona w unikalny w skali Wilna klub jazzowy.

– „Dziś jedyny taki klub mieści się przy Ostrej Bramie i jest niewielki. Poza tym jazzowe wieczory odbywają się głównie w lokalach. Nasz klub byłby wyjątkowy” – podkreśliła dyrektor.

Koszt inwestycji nie został jeszcze ujawniony. Na czas remontu orkiestra przeniesie próby do innej, tymczasowej lokalizacji, a sama przebudowa może potrwać co najmniej rok.