W Nowej Wilejce powstanie centrum biznesowe

Budynek ten będzie miał formę małej, prostokątnej bryły z pionową przegrodą elewacyjną.

Budynek będzie miał 13 miejsc parkingowych zaprojektowanych na sąsiednim terenie.

Pomieszczenia będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na pierwszym piętrze powstaną sklepy i jedna mała sala administracyjna. Od strony podwórka planowane są pomieszczenia gospodarcze. Na pozostałych piętrach będą ulokowane siedziby firm.

Mieszkańcy Nowej Wilejki mogą składać propozycje co do budowy tego budynku pocztą elektroniczną na adres maksimas@zaharovas.lt do 26 lutego. Dyskusja publiczna nad projektem jest zaplanowana na środę, 26 lutego, w siedzibie Samorządu Miasta Wilna przy alei Konstitucijos 3 (gab. 216). Debata rozpoczyna się o godzinie 17.00.