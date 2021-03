Badania uczniów Progimnazjum im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina ujawniły, że dwie z 722 badanych osób zakaziły się koronawirusem. Od jutra dwie klasy placówki czasowo powrócą do zajęć na odległość, aby nie doszło do pojawienia się nowego ogniska koronawirusa. To pierwsze przypadki choroby od trzech tygodni, kiedy rozpoczęły się zajęcia kontaktowe.

Inne litewskie miasta idą za przykładem Wilna – szkoły znajdujące się w 26 samorządach otwierają swoje drzwi.