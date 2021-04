W Litexpo powstanie kolejny punkt szczepień

Według samorządu, w największej sali centrum, oznaczonej numerem 5, będzie 50 kabin do szczepień, co umożliwi zaszczepienie do 15 tys. osób dziennie.

Obecnie oprócz punktów szczepień w przychodniach działają też dwa większe punkty szczepień – w gmachu samorządu i centrum edukacji nieformalnej w Żyrmunach.

Według samorządu, po uruchomieniu punktu szczepień w Litexpo przychodnie będą mogły bardziej się skupić na rewakcynacji i szczepieniach w domu osób, które mają kłopoty z poruszaniem się.

Punkt szczepień w Litexpo będzie czynny od godz. 10 do 20, a zarejestrować się na szczepienia można będzie już od dziś na stronie vakcina.vilnius.lt.