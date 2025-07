W Kowalczukach powstanie pierwszy testowy paczkomat „Lietuvos paštas”

– „Cieszę się, że we współpracy z AB ‘Lietuvos paštas’ udało się osiągnąć pierwsze rezultaty. Na początku czerwca podczas spotkania wspólnie szukaliśmy rozwiązań, jak poprawić dostępność usług pocztowych, a dziś już widzimy pierwsze efekty – w Kalwaliach zostanie zainstalowany testowy paczkomat. To jasny sygnał, że na potrzeby mieszkańców reaguje się szybko, a rozpoczęte działania przynoszą konkretne rezultaty. Wierzę, że to dopiero początek – nowoczesne i wygodne usługi dotrą także do innych miejscowości gminy” – powiedział Vytautas Vansavičius, dyrektor administracji samorządu rejonu wileńskiego.