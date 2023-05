W komunikacji miejskiej w Wilnie zaczyna działać nowy system kasowników

Ani bilety, ani proces ich zakupu i aktywacji nie zmienią się dla użytkowników aplikacji mobilnych – parkingów „m.Ticket” oraz „Trafi” i „Statyk ir važiuok”.

Do tej pory nowy sprzęt zamontowano w 642 pojazdach, reszta – w 76 najstarszych trolejbusach – zostanie zamontowana do 30 czerwca. Do czasu zainstalowania nowych kasowników w starych trolejbusach nie będzie prowadzona kontrola pasażerów.

Pasażerowie posiadający bilety jednorazowe starego typu będą mogli je oznaczać w starych elektromechanicznych kasownikach tylko do 31 lipca. Zanim stary typ biletów się wyczerpie, od 1 sierpnia pasażerowie będą mogli je wymienić na nowy rodzaj biletów w punktach obsługi klienta.

Na ekranach komunikacji miejskiej pasażerowie zobaczą informacyjny materiał wizualny o nowych kasownikach i kasowaniu biletów.

Miejska spółka „Susisiekimo paslaugos” twierdzi, że nowe kasowniki będą szybsze, bardziej czułe i z jaśniejszymi ekranami, przystosowane dla osób ze słabym wzrokiem.