W Kaplicy Ostrobramskiej – Msza św. z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

W Światowym Dniu Polonii i Polaków za Granicą oraz Dniu Flagi RP Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie zaprosił Rodaków do wspólnej modlitwy. W Kaplicy Ostrobramskiej odbyła się Msza św., której przewodniczył ks. prałat Wojciech Górlicki. Tradycja obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą trwa od 2004 roku. Do pandemii koronawirusa tego dnia odbywał się również Polski Pochód. Kilka tysięcy litewskich Polaków szło wtedy ulicami Wilna. W związku z pandemią obchody ograniczyły się wyłącznie Mszą św. Związek Polaków na Litwie nawołuje jednak do wywieszenia dzisiaj oraz jutro biało-czerwonych flag, wyrażając w ten sposób patriotyzm, solidarność i jedność narodu polskiego.