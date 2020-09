W Kamionce stanął nowy plac zabaw dla dzieci

Przewodnicząca Centrum Wspólnoty w Kamionce Natalia Zienkiewicz wspólnie ze starostą gminy Kamionka Janem Miłoszewiczem zwrócili szczególną uwagę na reakcję dzieci, dorastających w tej wsi, i złożyli wniosek na realizację projektu „Szczęśliwe dzieci – szczęśliwa wspólnota”. Na realizację tych działań przeznaczono 4950 euro.

„17 września we wsi Kamionka, za budynkiem sali imprez, urządzono nowy, nowoczesny i funkcjonalny plac zabaw dla dzieci, wykonany z materiałów najwyższej jakości. Staraliśmy się stworzyć bezpieczną i przytulną przestrzeń zabaw dla dzieci, których ostatnio w gminie urodziło się niemało i to bardzo cieszy. Dzieci to nasza przyszłość i nowe możliwości, dlatego należy im zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju” – powiedział starosta gminy Kamionka.

Przewodnicząca Centrum Wspólnoty mu wtóruje, twierdząc, że projekt ten ma na celu zapewnienie miejsc rekreacji dzieciom w różnym wieku.

„Chcieliśmy sprawić radość dzieciom i ich rodzicom. Plac zabaw jest dostosowany dla dzieci w różnym wieku, jest tu wiele stref zajęć: huśtanie się, zjeżdżanie z górki, wspinaczka po ścianie, a dla najmniejszych urwisów zbudowano zadaszoną piaskownicę. Pomyśleliśmy również o rodzicach, dla których wygody ustawiono ławeczki i kosze na śmieci przy placu zabaw. Podczas zabawy dzieci rodzice będą mieli okazję się zrelaksować i nawiązać kontakty towarzyskie. Dziękujemy członkom wspólnoty, którzy przyczynili się do urządzenie obiektu. Mamy nadzieję, że ten nowy plac zabaw będzie służył długo, a mieszkańcy będą o niego dbać” – mówiła Zienkiewicz.

Projekt Centrum Wspólnoty w Kamionce „Szczęśliwe dzieci – szczęśliwa wspólnota” został zrealizowany w ramach programu Narodowego Wspierania Działań Wspólnot Wiejskich w 2020 roku. Przedmiotem działań programu jest „Urządzanie przestrzeni publicznych na obszarach wiejskich z dostosowaniem ich do potrzeb ludności wiejskiej”. Samorząd Rejonu Solecznickiego do dofinansowania projektu wniósł 15 proc.

Źródło: Centrum Wspólnoty w Kamionce