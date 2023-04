W Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie posadzono Dąb Pamięci bohatera Felicjana Marynowskiego

Nauczyciel historii w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II Wiktor Łozowski w rozmowie ze zw.lt zaznaczył, że projekt „Ocalić od zapomnienia. Dąb pamięci” został zainicjowany jeszcze w roku 2010 przez ś.p. Lecha Kaczyńskiego.

„13 lat opiekujemy się grobami rodziny Zygmunta Kasiłowicza w Duksztach, w imię którego już posadziliśmy drzewo. Kolejny dąb był posadzony w ubiegłym roku, na 11 listopada, Witoldowi Pileckiemu. Dzisiejszy dąb sadzimy dla Felicjana Marynowskiego, żołnierza niezłomnego, wilnianina, którego historia jest niesamowita i warta pióra” – podkreślił W. Łozowski.

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

Obecna na uroczystości córka Felicjana Marynowskiego nie ukrywała wzruszenia, wspominając opowiadania matki.

„Nie pamiętam ojca, miałam półtora roku, kiedy zginął. Znam go z opowiadań mamy, która mówiła, że z młodych lat był bardzo odważny, śmiały i pomysłowy. Kiedy przyszła wojna, wstąpił do oddziału mjr. Łupaszki, ale babcia bardzo się sprzeciwiała, dlatego że miał już 3 dzieci. Był odpowiedzialny, miał głęboką wiarę i mimo wszystko postąpił tak, jak podpowiadało mu serce„ – wspomina córka Felicjana.

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

Społeczność gimnazjalna zamierza kontynuować tradycję i już jesienią zasadzi kolejny dąb – tym razem dla bohatera Virginijusa Druskisa, który 13 stycznia 1991 r., bohatersko zginął w obronie niepodległości Litwy.

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

Felicjan Marynowski

Felicjan Marynowski ps. Blok, s. Jana, ur. w 1908 r. w Nowej Wilejce. We wrześniu 1939 r. walczył z Niemcami w obronie granic Polski w szeregach wojska polskiego. Po klęsce wrześniowej wrócił do domu rodzinnego, aby od roku 1942 włączyć się do oddziałów AK. Piąta brygada żołnierzy Armii Krajowej w znacznym stopniu przyczyniła się do wyzwolenia Wileńszczyzny.

W ręce NKWD trafił 36-letni Felicjan, wtedy ojciec dwóch małych córek. W więzieniu na Łukiszkach był on niejednokrotnie badany i torturowany. Podczas przewożenia go na przesłuchanie do innego miejsca uciekł spod ochrony. Ukrył się we wsi Wiktoryszki w domu gospodarza Paszkiewicza. Gdy dom został otoczony przez oddział enkawudzistów, Felicjan wiedział, że żywym stąd nie wyjdzie. Trafnymi strzałami położył kilku żołnierzy, sam wszedł na dach, gdzie też dosięgły go dziesiątki kul wroga.

Zginął w walce z NKWD jesienią 1944 r. bohatera z V brygady żołnierzy Armii Krajowej. Więzionemu przez NKWD Marynowskiemu udało się uciec z więzienia na Łukiszkach, jednak, niestety, złapany ponownie, został rozstrzelany, rozdarty w strzępy kulami enkawudzistów.

Wileńska rodzina Marynowskich w ciągu dziesięcioleci nie wiedziała o miejscu pochówku ich ojca i męża. Poszukiwania rozpoczęte już po upadku na Litwie komunizmu zaprowadziły rodzinę na wiejski cmentarz w Łoźnikach, zaledwie kilkanaście kilometrów od Wilna.

Dopiero w 2002 roku po ekshumacji szczątków z zapomnianego grobu córki „Bloka” Felicjana Marynowskiego mogły pożegnać się ze swoim ojcem i naszym bohaterem.

Podczas uroczystości pogrzebowej pośmiertnie nadano Felicjanowi Marynowskiemu stopień porucznika oraz nagrodzono Krzyżem za Wolność i Niepodległość z Mieczami i Medalem Wojska.

