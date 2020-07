W Dzień Koronacji Króla Mendoga darmowa komunikacja miejska

„Tego lata, po innej niż zwykle wiośnie, wilnianie chętnie szukają rozrywki na mieście. 6 lipca to świetna okazja na świętowanie. Zapraszam wszystkich do śpiewania Pieśni narodowej, trzymając w rękach litewską flagę i zachowując bezpieczną odległość wielkości flagi. A żeby nie trzeba było martwić się o to, jak dotrzeć do centrum miasta czy innych miejsc, w tym dniu Wilno zrobi dla wszystkich prezent w postaci darmowej komunikacji miejskiej” – mówi dyrektorka samorządowej spółki „Susisiekimo paslaugos” Modesta Gusarovienė.

„Cieszymy się, że coraz więcej wilnian porusza się po mieście też w inny sposób – na rolkach, hulajnogach, rowerach czy po prostu pieszo. Tego dnia zachęcamy do jeszcze bardziej aktywnych wypraw w miasto” – dodaje dyrektorka.

6 lipca podróżni będą mogli korzystać z darmowej komunikacji przez cały dzień. W autobusach i trolejbusach nie trzeba będzie aktywować biletów elektronicznych, ani też aplikacji m.Ticket czy Trafi. Kontrolerzy nie będą sprawdzali biletów, a jedynie będą czuwali nad porządkiem. Transport miejski tego dnia będzie jeździł według niedzielnych rozkładów.