W domu Zuokasa została znaleziona prywatna kolekcja Mekasa

Kolekcja prac Jurgisa Mačiūnasa „Fluxus”, zebrana przez Mekasa, została zakupiona przez gminę Wilno w 2007 r. za 13 milionów litów (3,8 miliona euro). W Wilnie zostało założone centrum Sztuk wizualnych im. Jonasa Mekasa, aby tam zbiory były przechowywane.

Kolekcja liczy prawie 3 tys. eksponatów. Wśród nich – prace Jurgisa Mačiūnasa dla „Film-Makers Cinematheque“, pisma „Film Cuture“ oraz projektów Mekasa, a także teksty prywatne Mačiūnasa oraz twórczość słynnych awangardzistów, takich jak Nam June Paika, Robert Morris, Yoko Ono i innych.

Jedynym założycielem i akcjonariuszem centrum im. Mekasa jest samorząd m. Wilna.

Wcześniej ogłoszono, że wileńska kolekcja ruchu „Fluxus” ma około 2600 eksponatów, co czyni ją trzecią co do wielkości na świecie po nowojorskim Museum of Modern Art i Stuttgart State Gallery.