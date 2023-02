W centrum Wilna stanął zniszczony na Ukrainie rosyjski czołg T-72B

„Ten wrakowy potwór jest symbolicznym ukraińskim podziękowaniem dla tych, którzy aktywnie wspierali i wspierają Ukrainę oraz przypomnieniem o konieczności udzielania dalszego, konsekwentnego wsparcia” – powiedział Anušauskas.

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Według litewskiego resortu obrony zniszczone rosyjskie czołgi, będące eksponatami Muzeum Wojskowego w Kijowie, w piątek stanęły też na Łotwie, w Estonii i Niemczech. Każde z państw otrzymało po jednym takim eksponacie.

Minister Anušauskas podczas prezentacji zniszczonego czołgu przypomniał, że w ciągu ostatniego roku Litwa przekazała Ukrainie miliony sztuk amunicji, tysiące sztuk broni i setki sztuk sprzętu wojskowego. Wojskowa pomoc materialna Litwy dla Ukrainy wkrótce osiągnie 409,2 mln EUR, a całkowita wartość pomocy Litwy dla Ukrainy zbliża się do 1 mld EUR.

Litwa zapowiada, że w tym roku jej wsparcie dla ukraińskich sił zbrojnych wyniesie co najmniej 40 mln EUR. Będą to między innymi antydrony, optyka, kamery termowizyjne i drony. Ponadto 2 mln EUR zostało już przekazane do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Zakupu Broni Ciężkiej, administrowanego przez Wielką Brytanię. Dzięki temu Ukraina otrzyma nowe systemy artyleryjskie z amunicją, transportery opancerzone i czołgi.