W Butrymańcach przed kościołem stanęła figura patrona

W parafii od wielu lat żywy jest kult św. Michała Archanioła, modlitwa do niego jest odmawiana po każdej Mszy Świętej. Odtąd przechodząc obok kościoła każdy będzie mógł się zwrócić do Świętego o orędownictwo.

Przedstawienie świętego odpowiada typowej dla niego ikonografii. Michał Archanioł przedstawia się jako wojownik z białymi skrzydłami, w tunice i paliuszu, w szacie władcy, gromiącego smoka -szatana.

„Wierzymy, że Bóg posyła swoich aniołów z konkretną misją i zadaniem. Święty Michał Archanioł – to Boży ochroniarz. On nie tylko umacnia nas, ale działa jak dobry stróż, dzięki niemu mamy mniej pokus, on stawia na naszej drodze dobrych ludzi, osłabia siłę działania złego” – mówił ksiądz proboszcz Józef Aszkiełowicz.