W Bujwidzach odbyły się święto młodych i odpust ku czci św. Jerzego

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele pw. św. Jerzego w Bujwidzach, podczas której modlono się o łaskę i błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Bujwidz oraz o wstawiennictwo patrona w ich codziennych troskach i pracy.

Zebranych w imieniu mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza serdecznie przywitał wicemer Algis Vaitkevičius, dziękując za wspólną modlitwę i wysiłki społeczności w jednoczeniu mieszkańców i budowaniu dobrobytu Buivydžių.

„Dzisiejsze święto to dzień modlitwy i wdzięczności, a zarazem okazja do radości z jedności waszej społeczności, tej silnej więzi, która inspiruje do działania, pomaga wspólnie rozwiązywać pojawiające się wyzwania i budować lepszą przyszłość. To są bezcenne wartości, które należy pielęgnować i chronić. Cieszy fakt, że Bujwidze nie tylko troskliwie pielęgnują swoje tradycje, ale też idą naprzód, oczekując pozytywnych zmian: dojrzewa już projekt nowego budynku starostwa, a dwie powołane komisje aktywnie poszukują najlepszych rozwiązań w sprawie remontu mostu w Bujwidzach. Ponadto w tym roku rozpoczynamy projekt odnowy parku leśnego, który z pewnością stanie się kolejną wspaniałą przestrzenią do wspólnego spędzania wolnego czasu” – mówił wicemer A. Vaitkevičius i życzył wszystkim radosnego i udanego święta.