W „Bajce” otwarto pierwszy w rejonie solecznickim pokój solny

Impuls do projektu dała dyrektor „Bajki” Ana Kulešovienė, która od dwóch lat gromadziła informacje, konsultowała się z lekarzami i szukała przykładów podobnych rozwiązań w kraju. Po zebraniu argumentów oraz przy silnym wsparciu rodziców zwróciła się do mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza o finansowanie. Dzięki determinacji zespołu i wsparciu samorządu pomysł został zrealizowany.

19 września społeczność „Bajki” zaprosiła na pierwszy seans haloterapii m.in. mera Zdzisława Palewicza, proboszcza parafii św. Apostoła Piotra w Solecznikach ks. Stanisława Matiukevičiusa, kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Reginę Markiewicz, specjalistkę Irinę Aikowską oraz dyrektorki innych przedszkoli. Podczas uroczystości przecięto symboliczną wstęgę, a dzieci i nauczycielki zaprezentowały krótki koncert.

– „Dziś to zwykły dzień, a zarazem niezwykły. Wykonujemy ogromny skok naprzód i pokazujemy przywództwo. Ważne są dla nas wszystkie przedszkola i wszystkie placówki odwiedzane przez dzieci. Warunki kształcenia są dobre, a będą jeszcze lepsze. Czas szybko biegnie, z tych dzieci wyrosną silni mieszkańcy naszego rejonu. Pracujemy, by stworzyć im dobre warunki. To, co dziś zobaczymy, to krok ku nowoczesności i wzmocnieniu zdrowia dzieci” – powiedział mer Zdzisław Palewicz, zwracając się do dzieci, nauczycieli i rodziców.

Dyrektor Ana Kulešovienė zaznacza, że pokój solny to nie tylko dodatkowa usługa, lecz także inwestycja, która w przyszłości może ograniczać ryzyko chorób i wzmacniać zdrowie:

– „Pokój solny jest korzystny nie tylko ze względu na wzmocnienie dróg oddechowych oraz profilaktykę i leczenie chorób układu oddechowego. Zaleca się z niego korzystać również dzieciom, które potrzebują wyciszenia, relaksu, odpoczynku, zmniejszenia stresu i zmęczenia. Nasz pokój solny jest certyfikowany, dlatego rodzice mogą być spokojni o zdrowie dzieci. Dysponujemy zaleceniami lekarzy dotyczącymi częstotliwości wizyt i czasu trwania seansów dla dzieci w różnym wieku oraz przeciwwskazań”.

Pomieszczenie ma ok. 10 m²; na ścianach i suficie rozprowadzono łącznie 1,5 m³ soli. Zainstalowano niezbędną aparaturę, miękkie siedziska i telewizor, utrzymywana jest właściwa temperatura i wilgotność powietrza. Planowane jest doposażenie w dziecięce meble.

Społeczność „Bajki” dziękuje rodzicom, którzy wsparli przedsięwzięcie, a także Julianowi Miłoszowi i Robertowi Jaselioniowi – za pokrycie kosztów transportu materiałów budowlanych, zakup części materiałów, wykonanie instalacji elektrycznej i przygotowanie mebli.