Vytautas Landsbergis otrzymał tytuł honorowego obywatela Wilna

„Profesor Landsbergis jest de facto pierwszym prezydentem Litwy, mam nadzieję, że Sejm w końcu to uzna. Przeżył wszystko – dużo szacunku, ale też dużo złośliwości – również od naszych rodaków, na których rzecz Vytautas Landsbergis tyle pracował. Nie chcę mówić, że dzisiaj zaczyna się nowa era – rozpoczęła się jakiś czas temu, ale dziś tylko spłacamy długi i honorujemy to, co musimy szanować” – powiedział mer Wilna Remigijus Šimašius.

„Dużo można mówić o tym, dlaczego ta nagroda została przyznana, ale i tak jest to jasne dla wszystkich. Jest też wiele do powiedzenia o tym, dlaczego trwało to tak długo, ale jest to również jasne dla wszystkich. Tak więc dzisiaj pragnę tylko, aby profesor przypominał nam o wolności, szczęściu i poświęceniu. Chciałbym Panu podziękować, dziękuję, Panie Profesorze” – powiedział Šimašius.

Tytuł honorowego obywatela miasta Wilna jest nadawany osobom za dzieła ważne dla miasta i Litwy. Jest on przyznawany od 1996 roku.