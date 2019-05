Viktoras Pranckietis rozmawiał z polskimi posłami o oświacie

vdu

Oprócz Rafała Grupińskiego delegacja parlamentarna składa się z posłów i posłanek: Krystyny Szumilas, Mirosławy Stachowiak-Różeckiej oraz Tomasza Zielińskiego.

„Spotykamy się, żeby porozmawiać o sytuacji naszej młodzieży, o tym jak wygląda nauka języka polskiego, jakie są problemy i kwestie do rozstrzygnięcia, w czym możemy pomóc jako instytucje Sejmu i Senatu w Polsce” – poinformował zw.lt Grupiński.

„Interesuje nas też kwestia kondycji polskiej kultury w działalności polskiej na Litwie, jaka jest obecność polskich książek w bibliotekach, poziom ich wypożyczeń” – dodał przewodniczący delegacji.

„Oświata jest jedną z tych dziedzin, z powodu których my współpracujemy. Bardzo się cieszymy, że rozpoczęliśmy tę współpracę i przyniesie ona również rozwiązania w kwestiach oświatowych” – skomentował Viktoras Pranckietis.

Problemem polskiej oświaty na Litwie a także litewskiej w Polsce jest brak podręczników w językach ojczystych. Tą kwestią zajmuje się m.in. powołana w ubiegłym roku komisja resortów oby krajów.

Polacy na Litwie wskazują też na problem poziomu nauczania języka polskiego w polskich szkołach. Brak tu nie tylko odpowiednich podręczników, ale też obecności obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego, którego stopień miałby wpływ na podjęcie studiów na litewskich uczelniach, co z kolei zmniejsza zainteresowania uczniów nauką języka ojczystego.

Kolejny problem to – ujednolicony przed sześciu laty w szkołach z litewskim i polskim językiem nauczania egzamin maturalny z języka litewskiego. Wyniki egzaminów ostatnich lat wskazują, że ok. 23 proc. uczniów szkół polskich ten egzamin oblewa, gdy w szkołach litewskich ten procent wynosi ok. 8.

Polska delegacja sejmowa ma zaplanowane spotkania z litewską sejmową Komisją Oświaty i Nauki, frakcją AWPL-ZchR oraz ministrem oświaty i nauki Algirdasem Monkevicziusem.

We czwartek weźmie udział w otwarciu Centrum Języka Polskiego i Kultury, które będzie przygotowywać nauczycieli języka polskiego dla szkół z polskim językiem nauczania na Litwie, a także nauczycieli innych przedmiotów.

W piątek delegacja odwiedzi Szkołę im. Szymona Konarskiego w Wilnie.