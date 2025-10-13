Znad Wilii

„Via Lietuva”: rozpoczyna się przebudowa drogi między Zujunami a Bujwidziszkami

Państwowy zarządca dróg, spółka „Via Lietuva”, rozpoczęła prace na odcinku drogi o długości około 2 km, przebiegającym przez miejscowości Bujwidziszki i Zujuny. Do jesieni przyszłego roku zaplanowane jest wybudowanie dwóch jezdni o szerokości 3,25 metra, modernizacja nawierzchni, a także budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz systemów odwadniających.

fot. BNS/Skirmantas Lisauskas

Inwestycja obejmuje także modernizację zjazdów i budowę sieci kanalizacji deszczowej, a całkowity koszt prac wyniesie 5,9 mln euro. Prace realizuje firma „Gervalda” na zlecenie „Via Lietuva”.

Jak podano w komunikacie, w czasie trwania prac ruch będzie odbywał się jedną jezdnią, a trasy komunikacji publicznej nie ulegną zmianie. Mieszkańcy będą mogli wjechać na swoje posesje, do przystanków autobusowych i innych miejsc.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg oraz Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

