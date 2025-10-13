„Via Lietuva”: rozpoczyna się przebudowa drogi między Zujunami a Bujwidziszkami

Inwestycja obejmuje także modernizację zjazdów i budowę sieci kanalizacji deszczowej, a całkowity koszt prac wyniesie 5,9 mln euro. Prace realizuje firma „Gervalda” na zlecenie „Via Lietuva”.

Prace o wartości 5,9 miliona euro (z VAT) wykona firma „Gervalda”.

Jak podano w komunikacie, w czasie trwania prac ruch będzie odbywał się jedną jezdnią, a trasy komunikacji publicznej nie ulegną zmianie. Mieszkańcy będą mogli wjechać na swoje posesje, do przystanków autobusowych i innych miejsc.

Projekt jest finansowany ze środków Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg oraz Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.