VI Międzynarodowy Konkurs piosenki „Do słów Agnieszki Osieckiej”

Konkurs jest skierowany do solistów, duetów, zespołów wokalnych oraz wokalno-instrumentalnych, wykonujących utwory w różnych stylach: folk, pop, rock i innych.

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwóch wybranych piosenek:

Piosenka do słów Agnieszki Osieckiej Piosenka dowolna (mile widziana własna kompozycja)

Kryteria oceny konkursowej:

Komisja będzie oceniała sposób zaprezentowania dwóch utworów według poniższych kryteriów:

bezbłędne wykonanie utworów

odpowiedni dobór repertuaru

wrażenie artystyczne

własna interpretacja



Celem konkursu jest:

– rozwijanie zainteresowań uczestników formą poezji śpiewanej.

– zwrócenie uwagi wykonawców na Litwie na istotę i piękno tekstów piosenek Agnieszki

Osieckiej.

– wspieranie najzdolniejszych wokalnie mieszkańców Litwy oraz umożliwienie im prezentacji swoich talentów.

Niezależna komisja kwalifikacyjna dokona wyboru spośród wszystkich uczestników.

Nagrody:

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe, zaś laureaci – atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenia uczestników:

Uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez nadsyłanie zgłoszenia w wolnej formie do

organizatorów konkursu do dnia 2 czerwca 2023 roku.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy koordynatora konkursu:

[email protected]

Forma zgłoszenia:

Imię i nazwisko solisty (duetu, zespołu) (wymagane)

Instruktor wokalny (opcjonalnie)

Telefon (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Repertuar (wymagane)



Wsparcie merytoryczne:

Dla zainteresowanych organizatorzy udostępniają śpiewniki z piosenkami Agnieszki Osieckiej.

Wszelkiej informacji na temat konkursu można zasięgnąć u koordynatora konkursu Janiny Stupienko pod numerem telefonu +370 652 77 116.