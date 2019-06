Valerjan Romanovski: Rowerowy pojedynek w minus 150 stopniach

vdu

Tegoroczna edycja Mistrzostw Europy OCR odbywa się w Polsce pod hasłem: „Adrenalina, rywalizacja, pokonywanie własnych słabości, ale też dobra zabawa i współpraca”. To kwestie w których Valerjan ma dużo do powiedzenia, gdyż poznawanie i badanie możliwości adaptacyjnych organizmu człowieka w skrajnych warunkach otoczenia, to jego domena a odpowiednio dobrany zespół złożony ze specjalistów różnych dziedzin, gwarantuje osiągnięcie sukcesu i bezpieczeństwo.

Próba ustanowienia nowego rekordu odbędzie się w unikalnej, mobilnej komorze kriogenicznej, skonstruowanej przez firmę Z-AUDIOMED z Wrocławia, która w Strefie Skutecznej Regeneracji zespołu Romanovski Team zapewni także zabiegi krioterapeutyczne zawodnikom polskiej reprezentacji, startującym w mistrzostwach Europy OCR w Gdyni.

Jest to ta sama komora kriogeniczna, w którejValerjan Romanovski „jechał” w Warszawie. O tym, jaki wynik osiągnie w Gdyni, zadecyduje jego kondycja i parametry organizmu mierzone w systemie specjalnego monitoringu.

Start nastąpi w sobotę 29 kwietnia o godzinie 12:00. W trakcie ustanawiania rekordu, zapewnione będzie niezbędne wsparcie techniczne zawodnika przez osoby, które będą asystowały mu bezpośrednio w komorze a nad jego bezpieczeństwem czuwać będzie zespół ratownictwa medycznego.

W wyczynach Valerjana Romanovskiego rekordy i rywalizacja nie są najważniejszymi kwestiami. Kolarz od wielu lat wspiera Fundację DKMS Polska. Jest zarejestrowany jako dawca szpiku. Swoje wyczyny dedykuje chorym na nowotwory krwi, pokazując przy tym, że oni również powinni walczyć ze słabością swojego organizmu i walce tej nie są z góry skazani na niepowodzenie.

W sobotę 29.06.2019 r. każdy będzie mógł dołączyć do szlachetnej akcji wspierania chorych na nowotwory krwi, zapisując się do bazy danych potencjalnych dawców komórek macierzystych w specjalnie zorganizowanym na ten czas Punkcie Rejestracji Dawców Fundacji DKMS.

W czasie Mistrzostw Europy OCR 2019, Strefa Skutecznej Regeneracji służąca polskim uczestnikom zawodów, będzie otwarta dla wszystkich chcących poznać i doświadczyć na sobie działania mrozu w fizjoterapii a także metod stosowanych w odnowie biologicznej przez Romanovski Team.