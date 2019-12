UwB: Spotkanie z przedstawicielami firmy GO-ERP

vdu

,,Naszymi klientami są jedne z największych spółek na Litwie, w Polsce i Wielkiej Brytanii. Firma wdraża systemy ERP, jesteśmy złotym partnerem Microsoftu. System, który wdrażamy, dziś jest jednym z liderów na rynku pracy. System Microsoft 365, który reprezentujemy, obejmuje wszystkie dziedziny życia i łączy się bezpośrednio z innymi systemami Microsoftu.’’ – powiedział Jan Jarecki.

Prelegent Jan Jarecki przedstawił jak wyglądają praktyki w firmie GO-ERP. Są dwa kierunki praktyk studenckich. Jedne praktyki przeznaczone dla konsultantów, którzy znają procesy biznesowe i najczęściej są to osoby po studiach ekonomii. Drugi kierunek praktyk przeznaczony jest dla studentów informatyki – to programowanie. To są ludzie, którzy bardzo dobrze znają procesy biznesowe, podstawy finansów oraz podstawy zarządzania przedsiębiorstwem.

Przedstawiciele firmy GO-ERP zachęcają zainteresowanych o przesłanie CV na adres: cv@go-erp.eu

