Usługi pocztowe będą świadczyli listonosze mobilni

Mobilny listonosz – to nowoczesny model świadczenia usług pocztowych na terenach wiejskich, pozwalający na świadczenie szerszej gamy usług pocztowych mieszkańcom. Dla mieszkańców Ławaryszek, Kowalczuk, Podbrzezia, Mariampola i Bezdan mobilny listonosz będzie świadczył zwykłe usługi w domu: będzie dostarczał do domu paczki, świadczenia, prenumeratę, towary i zostanie zaproszony bezpłatnie do świadczenia wszystkich innych usług pocztowych.

Do wiadomości mieszkańców gminy Ławaryszki!

W Ławaryszkach zamiast oddziału poczty, obecnie działającego przy ul. Liepos 6, Ławaryszki, 15032 rej. wileńskiego, pod tym samym adresem będzie znajdować się miejsce świadczenia usług pocztowych w gminie Ławaryszki. Tam mobilny listonosz będzie świadczyć wszystkie usługi od wtorku do soboty od godz. 9.00 do 9.15.

Mieszkańcy Ławaryszek będą oczekiwani także w najbliższym dziale pocztowym nr. 41 w Wilnie, mieszczącym się przy ul. Gerovės 29, 11005 Wilno. Tutaj klienci są obsługiwani w przestronnej sali obsługi klienta, obok 3 okienek znajduje się przestronna strefa samoobsługowa dla przesyłek. 41. poczta Wilna jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9.00. do 19.00, w soboty – od 9.10. do 14.00.

Do wiadomości mieszkańców gminy Kowalczuki!

W Kowalczukach, zamiast oddziału poczty, obecnie działającej przy ul. Mokyklos 3, Kowalczuki, 13010 rej. wileńskiego, pod tym samym adresem powstanie punkt pocztowy gminy Kowalczuki. Tam mobilny listonosz będzie świadczyć wszystkie usługi od wtorku do soboty od 9.00. do 9.15.

Mieszkańcy Kowalczuk będą oczekiwani także w najbliższym dziale pocztowym – na poczcie w Rukojniach, mieszczącej się przy ul. Vilniaus 30, Rukojnie, 13016 rej. wileńskiego. Tutaj klienci są obsługiwani w przestronnej sali obsługi klienta, obok 1. okienka znajduje się przestronna strefa samoobsługowa dla przesyłek. Dla wygody klientów gwarantowany jest dostęp do lokalu dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi. Poczta w Rukojniach jest czynna od wtorku do piątku od godziny 7.30 do 12.30, przerwa obiadowa – od 11.00. do 11.30, w soboty – od 7.30. do 11.00.

Do wiadomości mieszkańców gminy Podbrzezie!

W Podbrzeziu zamiast oddziału poczty, obecnie działającego przy ul. Vilniaus 29, Podbrzezie, 14031 rej. wileńskiego, pod tym samym adresem będzie mieściło się miejsce świadczenia usług pocztowych w gminie Podbrzezie. Tam mobilny listonosz będzie świadczyć wszystkie usługi od wtorku do soboty od 9.00 do 9.15.

Mieszkańcy Podbrzezie będą oczekiwani w najbliższym urzędzie pocztowym – poczcie w Mejszagole, znajdującym się przy ul. Kiemelių 11, Mejszagoła, 14025 rej. wileńskiego. Tutaj klienci obsługiwani są w sali obsługi klienta, obok 1. okienka znajduje się przestronna strefa samoobsługowa dla przesyłek. Poczta w Mejszagole jest czynna od wtorku do piątku od godziny 7.30. do 15.30, przerwa obiadowa – od 11.00 do 12.00, w soboty – czynna od 7.30. do 11.30.

Do wiadomości mieszkańców gminy Mariampol!

W Mariampolu, zamiast oddziału poczty, obecnie działającego przy ul. Lipowej 24, Mariampol, 13025 rej. wileńskiego, pod tym samym adresem będzie znajdować się miejsce świadczenia usług pocztowych w gminie mariampolskiej. Tam mobilny listonosz będzie świadczyć wszystkie usługi od wtorku do soboty od 9.30 do 9.45.

Mieszkańcy Mariampola będą oczekiwani w najbliższym urzędzie pocztowym – poczcie w Czarnym Borze, znajdującej się przy ul. Szkolnej 9, Czarny Bór, 14001 rej. wileńskiego. Tutaj klienci obsługiwani są w przestronnej sali obsługi klienta, przy 2 okienkach znajduje się przestronna strefa samoobsługowa dla przesyłek. Poczta w Czarnym Borze jest czynna od wtorku do piątku od 9.00. do 16.00, przerwa obiadowa 12.00-12.30, w soboty od 9.00. do 14.00.

Do wiadomości mieszkańców gminy Bezdany!

W Bezdanach zamiast poczty, obecnie działającej przy ul. Budowlanych 9, Bezdany, 15023 rej. wileńskiego, pod tym samym adresem będzie znajdować się miejsce świadczenia usług pocztowych gminy Bezdany. Tam mobilny listonosz będzie świadczyć wszystkie usługi od wtorku do soboty od 10.00. do 10.15.

Mieszkańcy Bezdan są oczekiwani w najbliższym urzędzie pocztowym – na poczcie w Niemenczynie, mieszczącej się przy ul. Święciańskiej 18, Niemenczyn, 15019 rej. wileńskiego. Tutaj klienci obsługiwani są w przestronnej sali obsługi klienta, obok 2 okienek znajduje się przestronna strefa samoobsługowa dla przesyłek. Dla wygody klientów gwarantowany jest dostęp do lokalu dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi. Poczta w Niemenczynie jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00. do 17.00, w soboty – od 9.00. do godziny 13.00.