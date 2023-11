Uroczysty finisaż wystawy „Wilno Moja Miłość” Jerzego Karpowicza

Fotografie prezentowane na wystawie pokazują ponad 30 lat funkcjonowania polskich organizacji, ale i życie zwykłych ludzi na terenie dzisiejszej Litwy.

Dzięki nim raz jeszcze można przeżyć radosne wydarzenia wspólnej historii, walkę o polską oświatę, upamiętnianie polskich rocznic historycznych, niezwykłą pielgrzymkę św. Jana Pawła II, dzielność harcerzy, powstawanie Domu Polskiego i wiele innych.

Kolor, światło i czas

„Wszedłem do skarbca pełnego bursztynów! Takie odniosłem wrażenie podczas przeglądania setek slajdów wykonanych przez kilkadziesiąt lat przez Jerzego Karpowicza. Porównuję je do zastygłych kropli żywicy, w których utrwaliły się i przechowywane są obrazy przeszłości. Precyzyjnie przemyślane ujęcia, cierpliwie wyczekiwane i uchwycone światło budujące kompozycję przestrzeni i koloru – to są cechy fotografii Jerzego Karpowicza. Twórca przygląda się Litwie, a zwłaszcza Wileńszczyźnie na drodze do wolności. W migawkach codzienności możemy prześledzić wpływ wydarzeń historycznych na życie mieszkańców, na lokalny folklor, krajobraz czy architekturę. W plastyczny i jednocześnie naturalny sposób Jerzy Karpowicz łączy ze sobą ogniwa czasu. Na szczególną uwagę zasługuje cykl widoków Wilna. Dostajemy możliwość prześledzenia metamorfoz miasta w ciągu ponad pięciu dekad w niezwykle pięknych ujęciach. Wilno wydaje się na nich wyjątkowym klejnotem Bałtyku. Przygotowana właśnie publikacja zawiera jedynie wycinek – choć fascynujący, ale rzeczywiście niewielki – bardzo bogatego i różnorodnego fotograficznego dorobku mistrza obiektywu Jerzego Karpowicza” – pisze Rober Bluj, kurator wystawy Jerzego Karpowicza.

Jerzy Antoni Karpowicz, urodzony w 1942 roku w podwileńskiej wsi Okmianka, nazywany jest kronikarzem życia Polaków na Litwie. Z kronikarskim zapałem i pasją do dziś dokumentuje wydarzenia kulturalne na Wileńszczyźnie.

Jerzy Karpowicz fotografuje od początku lat 50. ub. wieku, fotografią artystyczną zajmuje się od 1977 roku. Jest członkiem Związku Fotografików Litwy. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia dokumentalna oraz fotografia reportażowa, w zdecydowanej większości poświęcona Wileńszczyźnie.

Za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za osiągnięcia w działalności artystycznej Jerzy Karpowicz został odznaczony w 2014 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

