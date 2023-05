Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Kalwarii Wileńskiej

Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. (1 Kor 12,13)

Drodzy Bracia, Siostry!

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, uczniowie Jezusa zostali napełnieni Duchem Świętym. Otrzymali dar języków i mogli przemawiać nie tylko do swoich rodaków, ale także do pobożnych pogan, którzy przebywali w Jerozolimie. Ci ludzie byli zdumieni, gdy usłyszeli o wspaniałych dziełach Bożych, głoszonych w ich języku.

Piotr Apostoł zaświadcza, że proroctwo Joela się spełniło. Bóg zesłał swojego Ducha na każdego wierzącego. I ten Duch Prawdy kieruje wzrok człowieka na Jezusa, jednoczy go ze Zbawicielem. Dąży do tego, aby każdy chrześcijanin wybrał drogę służby i poświęcenia Chrystusa jako przykład swojego życia. Duch Święty daje siłę fizyczną i duchową w walce ze złem, rozwija i pielęgnuje w człowieku cnoty, pomaga w poszukiwaniu prawdy, rozpala w duszy ogień wiary i gromadzi wiernych we wspólnej rodzinie Pana. Duszą Wspólnoty założonej przez Jezusa – Kościoł – jest Duch Święty. Duch Święty, którego Chrystus – Głowa Ciała – wylewa na swoje członki, buduje, ożywia i uświęca Kościół, będący sakramentem komunii Trójcy Świętej i ludzi. (KKK, 747). Zjednoczeni w duchu stajemy się członkami mistycznego Ciała Chrystusa i wspólnie idziemy drogą zbawienia.

PROGRAM

22 – 24 maja (poniedziałek – środa), Msza św. o godz. 18:00

25 maja, czwartek – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Od godz. 8:00 do 18:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w kościele.

Godz. 18:00 Msza św.

26 maja, piątek – Dzień Osób Konsekrowanych

Program nabożeństw w jęz. litewskim:

Godz. 10:00 Droga Krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej.

Godz. 14:00 Msza św. w kościele.

Godz. 15:00 Agapa.

Godz. 18:00 Wieczór modlitewny z Marcinem Zieleńskim (PL i LT)

27 maja, sobota – Dzień Wspólnot Polskich

Program nabożeństw w jęz. polskim:

Godz. 9:00 Droga Krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej.

Godz. 13:00 Uroczysta Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania (na łące obok kościoła).

Po Mszy św. agapa i koncert.

28 maja, niedziela – Dzień Zesłania Ducha Świętego

Godz. 9:00 Msza św. w kościele (PL)

Program nabożeństw w jęz. litewskim:

Godz. 9:00 Droga Krzyżowa od kaplicy Matki Bożej Bolesnej.

Godz. 13:00 Uroczysta Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania (na łące obok kościoła).

Po Mszy św. agapa i koncert.