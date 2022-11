Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski

Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska wręczyła odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę obywatelom Litwy za zasługi w działalności polonijnej, za propagowanie polskiej kultury i tradycji narodowych, za krzewienie oświaty oraz za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy, za działalność na rzecz społeczności polskiej na Litwie, za popularyzowanie polskiej kultury.

„104. lata temu Polska odzyskała wolność po 123 latach niewoli. Co roku cieszyliśmy się z tej rocznicy, a dziś widzimy naocznie, jak niepodległość może być zagrożone, gdy atakuje agresor, Rosja, starając się zmienić porządek w Europie. Polska i Litwa znając cenę niepodległości, z całego serca wspierają naszego sąsiada Ukrainę. Bardzo gorąco obchodzimy Dzień Niepodległości w Warszawie i wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy. Święto to jest powszechnie obchodzone przez Polaków na Litwie, za co chciałam bardzo serdecznie podziękować” – powiedziała szefowa polskiej placówki dyplomatycznej.