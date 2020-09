Uroczystości Ponarskie w Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa

W uroczystościach wezmą również udział wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, poseł Władysław Teofil Bartoszewski, Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska oraz Ambasador Jacek Chodorowicz, pełnomocnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ds. kontaktów z diasporą żydowską. Przy Kwaterze Polskiej na Ponarach odbędzie się składanie wieńców i msza św. polowa.

Podczas II wojny światowej las w Ponarach pod Wilnem był miejscem masowych mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaborującej z Niemcami policji litewskiej. Wymordowano tu ok. 100 tys. osób, w tym ok. 60-70 tys. Żydów. Mordowano też Polaków, Litwinów, Romów, Rosjan. Oficjalnie uważa się, że w Ponarach zginęło kilka tysięcy Polaków; Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska” przekonuje, że ok. 20 tys.

Również Muzeum IX Fortu w Kownie zaprasza, 23 września o godz. 11:15, na obchody Dnia Pamięci o Ludobójstwie Litewskich Żydów, w ramach których zostanie otwarta wystawa pt. „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci. Konzentrationslager Auschwitz”. Wystawa prezentuje wszystkie najistotniejsze zagadnienia historii obozu Auschwitz, ale też genezę ruchu nazistowskiego oraz specyficzne elementy systemu terroru niemieckiego wprowadzonego w okupowanej Polsce. Została ona przygotowana przez Państwowe Muzeum Auschwitz Memorial / Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu i przetłumaczona na język litewski.