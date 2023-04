Uroczystości odpustowe Matki Bożej Dobrej Rady i święto Gminy Rudomino

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta, którą celebrował ksiądz Paweł Palul – proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Landwarowie. Podczas Mszy Św. złożono również życzenia z okazji urodzin księdza proboszcza Wiktora Bogdziewicza.

W ramach uroczystości odpustowych i święta gminy rudomińskiej odbył się świąteczny koncert w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie.

Podczas koncertu przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”.

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”, działający przy Wileńskim Centrum Kultury, to najstarszy polski zespół na Wileńszczyźnie. Został założony w 1955 roku z inicjatywy absolwentów polskich szkół. W ciągu ponad 65 lat działalności „Wilia” dała ponad 1500 koncertów w kraju i za granicą, wychowała niejedno pokolenie śpiewaków, tancerzy i muzyków.

Dzisiaj zespół liczy około 150 osób, w tym reprezentacyjny skład zespołu (chór, grupa taneczna, kapela) oraz przygotowawcza grupa zespołu (chór dziecięcy i dziecięca grupa taneczna). Kierownikiem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Renata Brasel, choreografem – Marzena Suchocka, kierownikiem dziecięcej grupy tanecznej – Beata Bużyńska, kierownikiem zaś kapeli – Anna Kijewicz.

Repertuar zespołu składa się z suit do tańców i pieśni ludowych z niemal wszystkich regionów Polski, polskie tańce ludowe oraz folklor Wileńszczyzny. Ułożono dwa programy koncertowe: Program tańców historycznych z XIX w. oraz program oparty na ścieżkach dźwiękowych do filmów najsłynniejszych polskich kompozytorów.

Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, między innymi: odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, medalem im. Oskara Kolberga, odznaką Marszałka Senatu RP „Złoty laur” oraz wieloma innymi.

Zespół ma na swoim koncie liczne nagrania w Litewskim Radiu i Telewizji, w audycjach polskiego programu TVP2 „Podróże na Kresy” i „Kolędy z Gwiazdami”, ma również wydaną płytę CD pod tytułem „Wilia-naszych strumieni rodzica”.

Każdy występ „Wilii” sprawia ludziom ogromną radość. Utalentowani artyści, piękne polskie piosenki i tańce, wspaniałe kostiumy… Wszystko to za każdym razem wprawia publiczność w zachwyt. „Iść przez życie tak, by zostawić po sobie ślad” – to przesłanie stanowi credo artystyczne zespołu. Niezapomniany ślad zespół pozostawił w pamięci również mieszkańców i gości Rudominy.

Podczas koncertu w Rudominie wystąpił również litewski Zespół Muzyki Ludowej Uniwersytetu Wileńskiego „Jaunimėlis”. Zespół ten ma już za sobą kilkadziesiąt lat istnienia. Kolektyw powstał w 1971 roku i do dziś zrzesza pasjonatów litewskiej sztuki ludowej – młodych ludzi – do tańca, śpiewu i pielęgnowania wartości sztuki tradycyjnej. Obecnie tradycje zespołu podtrzymuje i prowadzi wieloletni dyrektor artystyczny zespołu Bronislovas Glovickis oraz kierownik grupy tanecznej choreograf Gabrielė Kulienė. „Jaunimėlis” nie tylko występuje w różnych zakątkach Litwy, ale także z powodzeniem reprezentuje Uniwersytet Wileński na wielu imprezach i konkursach organizowanych na Litwie i za granicą – Festiwal Piosenki, „Grok Jurgeli”, „Linksmoji Armonika”, „Trakų Pilis”, „Dzūkelis”, „Gaida”, „Universitas Vilnensis”, światowe litewskie festiwale piosenki, bałtyckie studenckie festiwale piosenki i tańca „Gaudeamus”. „Jaunimėlis” nie zatrzymuje się na mapie Litwy i rozszerzył geografię swojej działalności na cały świat. Od początku istnienia kolektyw odwiedził ponad 10 krajów – USA, Niemcy, Finlandię, Ukrainę, Gruzję, Mołdawię, Białoruś, Czechy, Polskę, Włochy, Holandię, Turcję i inne kraje. Z taką listą odwiedzonych miejsc przyszły nagrody i różne wyróżnienia.

Podczas koncertu „Jaunimėlis” zaprezentował publiczności część swojego bogatego repertuaru i zachwycił wszystkich swoim profesjonalizmem.

Święto odpustowe swoją obecnością zaszczycili dostojni goście: posłanka na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia AWPL-ZChR Rita Tamošiūnienė, poseł na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia AWPL-ZChR Czesław Olszewski, radni Samorządu Rejonu Wileńskiego, starosta gminy Rudomino Józef Szatkiewicz, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Rudominie ksiądz Wiktor Bogdziewicz, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Landwarowie ksiądz Paweł Palul, przedstawiciele placówek oświatowych, kulturalnych i wspólnoty gminy Rudomino.

„Cieszę się, że uroczystości odpustowe Matki Bożej Dobrej Rady i święto gminy Rudomino połączyły się w jedno duże święto. To świadczy, że jesteście wszędzie razem – w modlitwie, w pracy, na dobre i na złe. Matka Boża ma zawsze dla nas dobre rady, a naszym zadaniem jest je usłyszeć. Mieszkańcy Rudominy potrafią to robić. Potrafią jednoczyć się, dzielić się radością z innymi” – powiedziała posłanka Rita Tamošiūnienė zwracając się do publiczności. Życzyła mieszkańcom Rudominy zawsze być zjednoczonymi w swoich dążeniach, aby zawsze na tej ziemi wileńskiej panowała przyjaźń, życzliwość, wspólne świętowanie.

Poseł na Sejm RL Czesław Olszewski cieszył się, że święto stało piękną tradycją Rudominy. Życzył, aby Matka Boża Dobrej Rady zawsze sprawowała opiekę nad wszystkimi, aby kultura w Rudominie i rejonie wileńskim prosperowała. Przekazał również serdeczne pozdrowienia od przewodniczącego AWPL-ZChR europosła Waldemara Tomaszewskiego, który zaprosił wszystkich na paradę polonii, która odbędzie się w Wilnie 6 maja.

„Niech wszystkie prace, które zostały wykonane, będą powodem do dumy, a wszystko, co jeszcze przed nami, niech będzie kolejnym wyzwaniem dla nas wszystkich” – powiedziała dyrektor WOK w Rudominie Wioleta Cereszka. I dodała: „Bardzo się cieszymy, że stanowimy jedną wielką rodzinę. Jako organizatorzy życzymy Wam wszystkim wszelkich pomyślności. Niech modlitwa, piosenka, taniec, a także szacunek i dobrobyt łączy nas wszystkich”. Pani Wioleta podziękowała zespołom za piękne występy, pracownikom WOK w Rudominie za wspaniałą organizację święta, a publiczności – za tak liczne przybycie na koncert.

Organizatorem uroczystości odpustowej i święta gminy byli: Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie, pod kierownictwem Wiolety Cereszki. Organizatorzy serdecznie dziękują Samorządowi Rejonu Wileńskiego, starostwu gminy Rudomino, księdzu proboszczowi Wiktorowi Bogdziewiczowi za wsparcie w organizowaniu tegorocznego święta gminy Rudomino.

Źródło: Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie