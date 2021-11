Uroczystości na wileńskiej Rossie

„Bardzo dziękuję Państwu za przybycie tutaj, na Rossę, dla okazania swego przywiązania do tak drogiej nam idei niepodległości Polski. Tutaj, co roku, u stóp Mauzoleum Matki i Serca Syna, składamy wieńce, które mają symbolizować nasz szacunek dla tych, którzy o te niepodległość przez dziesiątki lat walczyli, a szczególnie – szacunek dla Marszałka i jego Matki. Należy też pamiętać, że niepodległość to nie tylko czyn zbrojny, ale także wysiłki polityczne, podejmowane w stolicach Europy na rzecz Polski, a także – rezultat pracy wielu pokoleń nad zachowaniem języka i kultury polskiej w warunkach niewoli” – powiedziała ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska.

Ambasador RP podkreśliła również istotność mocnych więzi przyjaźni i współpracy Polski i Litwy.

Fot. Liudas Masys

„Śpiewając dziś Hymn Polski, łączyliśmy się w myślach z naszymi rodakami w Polsce i w wielu innych krajach świata na kilku kontynentach, wspólnie biorąc udział w akcji „Niepodległa do Hymnu”. Mazurek Dąbrowskiego pozwala nam poczuć się częścią tej wielkiej wspólnoty. Ale co roku, podczas obchodów świąt narodowych na Rossie, śpiewamy także państwowy hymn Litwy – ponieważ obchodzimy uroczystość państwową polską w Republice Litewskiej, której jesteście Państwo obywatelami. Obydwa nasze kraje, Polska i Litwa, związane są mocnymi więzami przyjaźni i współpracy.” – powiedziała Urszula Doroszewska.

„W ostatnich dniach Polska i Litwa przezywają trudne momenty – bezprecedensowy atak hybrydowy na nasze granice. Polska i Litwa udzielają sobie nawzajem wsparcia, razem też komunikujemy się z naszymi najważniejszymi partnerami – władzami Unii Europejskiej i NATO. Jestem pewna, że razem przetrwamy te trudne chwile. Kiedy dziś stoimy tu w tym historycznym miejscu, pamiętamy o tym, jak wiele takich trudnych momentów było w naszej historii, a jednak Polska i Litwa są krajami wolnymi, niepodległymi i demokratycznymi, mocno osadzonymi w Europie” – dodała ambasador, pozdrawiając wszystkich z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski.