Uroczystości 11 listopada na wileńskiej Rossie

Kwiaty przy płycie Piłsudskiego złożyli przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie oraz społeczności polskiej.

„Warto na chwilę zastanowić się, dlaczego świętujemy ten dzień. Otóż dlatego, że zarówno przez te 123. lata wcześniej, no i oczywiście prawie tysiąc lat dziejów państwa Polskiego przed rozbiorami, a następnie w bardzo intensywnym czasie od Rozejmu w Compiègne do Traktatu Wersalskiego, przez wszystkie lata później i przez wiele różnych wydarzeń, które pamiętamy z historii, Polacy różnymi sposobami zabiegali o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę „ – powiedział w przemówieniu do zebranych Ambasador RP na Litwie Konstanty Radziwiłł.

W swoim przemówieniu Ambasador zachęcił do przemyślenia, czym Polska jest dla każdego z nas.

„Moim zdaniem Polska to serce każdego, kto czuje się Polakiem. I duży, i mały, wykształcony i mniej wykształcony, ludzie każdego stanu, zawodu, ale także Ci, którzy byli, są i którzy będą. To jest Polska. Przywoływanie pamięci o tych wielkich chwilach i ludziach, którzy byli ich autorami to czas, żeby sobie uświadomić, że Polska nie tylko nie ma granic geograficznych, ale również czasowych. Bo my wszyscy Polacy, także Ci, którzy byli przed nami, tworzymy jedną wspaniałą Polskę. To jest pamięć, która jest podstawą do poczucia tożsamości. Ona jest w nas bez względu na to, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy i co robimy” – podkreślił K. Radziwiłł.