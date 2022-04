Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom plebiscytu „Polak roku 2021”

23 marca br. zostały podsumowane wyniki plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” Polak Roku 2021.

W tym roku zaszczytny tytuł zdobyła Krystyna Dzierżyńska — wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

— Już sama nominacja do dziesiątki finalistów plebiscytu była dla mnie dużym zaskoczeniem. Oczywiście każde zwycięstwo to rzecz przyjemna, ale myślę, że tu chodzi również o uznanie tego, co robi Macierz Szkolna i moja skromna osoba. Zwycięstwo w konkursie traktuję przede wszystkim jako nagrodę dla całego naszego stowarzyszenia. Na pewno mamy bardzo dużo osób godnych tego tytułu. Osoby, które w poprzednich latach otrzymały ten zaszczytny tytuł, kolejne osoby, które go zdobędą, my wszyscy przyczyniamy się do tego, żeby Polak Wileńszczyzny brzmiało dumnie. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali swój głos na mnie. Dziękuję też „Kurierowi Wileńskiemu”, że taki konkurs prowadzi i oby dalej ten konkurs trwał — powiedziała Krystyna Dzierżyńska dla dziennikarzy Kuriera Wileńskiego.

Kandydaci do tytułu „Polak Roku 2021”:

Dr Tomasz Bożerocki — historyk

Mirosław Ciunowicz — dyrektor TVP Wilno

O.Marek Dettlaff — gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie

Krystyna Dzierżyńska — wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

Helena Juchniewicz — dyrektorka Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie

Robert Komarowski — wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego

Marek Kubiak — prezes Wileńskiego Oddziału Miejskiego Związku Polaków na Litwie

Michał Rudnicki — dyrektor generalny Orlen Lietuva

Regina Sokołowicz — kierownik Wydziału Opieki Społecznej i Ochrony Zdrowia w administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego

Albert Wołk — starszy nauczyciel historii w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach