Uroczystość na Rossie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

W piątkowej uroczystości udział wzięli też turyści z Polski, którzy w tych dniach licznie odwiedzają Wilno.

Ambasador Polski w Wilnie Konstanty Radziwiłł zwracając się do zgromadzonych przy mauzoleum podkreślił, że „Wilno jest miejscem absolutnie szczególnym z bardzo wielu względów”, zapewnił też, że „Polska jest w naszych sercach”.

„To nie granice wytyczone prze polityków, nie dokumenty, ale sposób w jaki myślimy o Polsce stanowi o tym, że jesteśmy Polakami” – podkreślił ambasador, przypominając, że w Polsce mieszka około 38 mln Polaków a poza jej granicami – 21 mln. „To nasze wspólne święto” – zaznaczył Radziwiłł.

Przypominając, że Polska jest wspólną troską wszystkich Polaków powiedział, że „chcemy budować Polską sprawiedliwą, Polskę dla wszystkich, silną wobec silnych a troskliwą i pochylającą się wobec słabych (…), chcemy być przyjaźni z naszymi sąsiadami na przykład z Litwą, chcemy współpracować z naszymi przyjaciółmi w Unii Europejskiej, z naszymi sojusznikami w Pakcie Północnoatlantyckim, ale jednocześni chcemy zachowywać swoją odrębność, przywiązanie do swojej tradycji, historii, języka”.

Premier Litwy Ingrida Szimonyte w piątkowym liście gratulacyjnym do premiera Donalda Tuska przypomniała, że Konstytucja 3 maja „to nie tylko polskie święto narodowe, ale także święto narodu litewskiego”. Na Litwie nie ma jednak tradycji związanych z tą datą. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja jest zaliczana do dni upamiętnianych, ale nie jest to dzień wolny od pracy.

Dyrektor Instytutu Historii Litwy Alvydas Nikżentaitis w rozmowie z PAP przyznaje, że „uchwalenie Konstytucji 3 maja na Litwie nie jest zbyt dobrze znane”. „Niektórzy uważają, że zapoczątkowało ono utratę niezależności naszego kraju, ale zauważamy też, jak w ciągu ostatnich lat stopniowo utrwala się w społeczeństwie wiedza o tym wydarzeniu i świadomość jego znaczenia” – tłumaczy.

W ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w piątek w Filharmonii Narodowej w Wilnie odbędzie się m.in. koncert symfoniczny, którego program symbolicznie połączy kulturę polską i litewską.

Z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną wystąpi Dalia Kuznecovaite, jedna z najwybitniejszych współczesnych skrzypaczek litewskich, a za pulpitem dyrygenckim stanie wybitny polski maestro Antoni Wit. Wykonany zostanie poemat symfoniczny „Rapsodia litewska” Mieczysława Karłowicza oraz I Koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego. Romantyczną część programu dopełni IV Symfonia Roberta Schumanna.