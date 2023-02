Uroczyste otwarcie wystawy „24.02” w Wilnie

„Wystawa „24.02” jest dramatyczną historią uchodźców wojennych z Ukrainy, ale także opowieścią o solidarności międzynarodowej oraz pomocy udzielanej kobietom i dzieciom w sytuacji krytycznej przez Polaków, polskie instytucje i polskie organizacje.

„Data 24 lutego 2022 r. na stałe zapisała się w historii naszej części Europy, ale również w historii całego świata. Zapisały się barbarzyńskie czyny armii Putina, a z drugiej strony heroizm Ukraińców, którzy walczą o swoją ojczyznę. Pamiętajmy o tym: to nie jest rok wojny – ta wojna trwa od 2014 r. Zbrodnie wojenne i cierpienia ludności cywilnej trwają od 2014 r.; tylko dlatego doszło do tej ostrej agresji, ponieważ kraje, politycy zachodni, którzy mogli reagować – patrzyli na to spokojnie i budowali wspólne interesy z Rosją“ – podkreśliła obecna na otwarciu wystawy w Wilnie wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska.