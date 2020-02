Uroczysta Gala Otwarcia Działu Dziecięcego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki: Nagroda dla s. Michaeli Rak

vdu

Doradca premiera Ieva Gervinskaitė podkreśliła, że bardzo ważną rzeczą jest poparcie osób, które robią tak wiele dla dobra kraju, jak to robi s. Michaela Rak.

„Właśnie takie osoby tworzą państwo. To jest przykład człowieka odważnego, silnego – tworzącego oś kraju” – powiedziała doradczyni premiera.

„Taka działalność jest warta uwagi i szacunku każdego obywatela kraju. Dziękuję za możliwość obdarowania wsparciem moralnym i psychologicznym. Takie osoby popularyzują wolontariat. Właśnie dlatego jesteśmy dumni, że mamy w kraju osoby, które pełnią taką misję” – napisał w liście do zebranych Saulius Skvernelis.

Urszula Doroszewska/Fot. Joanna Bożerodska

Ambasador RP na Litwie, Urszula Doroszewska, powiedziała, że jest dumna, iż uczestniczy w tak wspaniałym dziele. „Cieszę się, że pierwsza tego typu placówka na Litwie powstała również ze śródków kraju, którego przedstawicielką jestem na Litwie” – dodała Doroszewska.

Prezes spółki „PKN Orlen” Daniel Obajtek przypomniał, że poznał siostrę Michaelę Rak dwa lata temu.

„Zwyczajnie przyszła do mnie do firmy. To był taki zbieg okoliczności. Generalnie wszyscy jesteśmy zajęci w firmie i nie przyjmujemy wszystkich ludzi. Ktoś jednak powiedział, że siostra ma wyjątkową charyzmę. Chciałem więc ją zobaczyć i poznać. Gdy pierwszy raz ją spotkałem, ujrzałem w jej oczach uśmiech Boga. Odłożyłem wiele spotkań, jakie miałem, rozmawialiśmy z nią prez dwie godziny. To był wspaniały czas. Siostra ma bardzo mocny pierwiastek Twórcy. Wtedy obiecałem, że odwiedzimy hospicjum. Gdy zobaczyłem to wspaniałe dzieło, zrozumiałem, że muszę pomóc w tym dziele. Obiecałem, że zfinansujemy połowę sumy potrzebnej na budowę hospicjum” – powiedział Obajtek.

Daniel Obajtek i Michał Rudnicki/Fot. Joanna Bożerodska

Prezes dodał, że na tym finansowanie dzieła s. Rak się kończy.

„W tym roku przekażę kwotę 200 tys. euro na pomoc i utrzymanie hospicjum. Uwierzcie, że łatwiejszą rzeczą jest dać środki, a trudniejszą – stworzyć to wszystko. Do tej pory pamiętam historię człowieka, który umierał, ale chciał pojechać na ryby. Pojechał. Spełnił swoje marzenie” – opowiedział prezes.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Grzegorz Seroczyński uznał, że trudno jest mówić o siostrze Michaeli inaczej niż tylko w dobrych słowach.

Grzegorz Seroczyński/Fot. Joanna Bożerodska

„Jak przyjechałem do s. Michaeli po raz pierwszy, to od razu zaprowadziła mnie do chorych pacjentów. Powiedziała wtedy jedno ważne zdanie: „Tutaj przychodzi dobra śmierć”. Mówiliśmy o wielu zaletach s. Michaeli, ale ona jest siostrą od dobrej śmierci – takiej, której się nie boimy, która stanowi próg do nowego, lepszego życia. Wiem, co to znaczy, gdy cierpiąc odchodzi bliska osoba. Ma jednak nadzieję, że że się tam spotkamy. Dzięki siostrze ta nadzieja nie umiera” – wyznał Seroczyński.

Dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jan Badowski przeczytał list Pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jana Dziedziczaka. „Iskry, które rozpalają cały świat, pomagają najbardziej potrzebującym. Wileńskie hospicjum to takie miejsce posługi, gdzie każdego dnia walczy się o godność człowieka. Z drugiej strony, jest to most, łączący Polskę i Litwę. To miejsce, gdzie się promuje najważniejsze wartości: pojednanie, pokój oraz miłość. Jak mówił św. Augystyn, człowiek jest o tyle wart, o ile potrafi kochać” – czytamy w liście Dziedziczaka.

Mikołaj Falkowski/Fot. Joanna Bożerodska

Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, powiedział, że s. Michaela Rak jak nikt inny na świecie, a na pewno w regionie pokazuje wzór polskiego miłosierdzia.

„Staramy się małe zadania i polecenia siostry zrobić od razu, bo nasza współpraca jest krótka i szybka. Kilka dni temu siostra wyznała, że chciałaby otrzymać samochód dla hospicjum. Nam się nie udało nim tutaj wjechać, ale za dwa tygodnie na pewno będzie stał na parkingu obok Hospicjum” – radosną wiadomość oznajmił Falkowski.

Prezent motoryzacyjny ufundowała Fundacja „Lotto”.

Ks. Leszek Kryża, Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski pogratulował powstaniu takiego działu. Podkreślił, że czasami takie dzieła są absolutnie nie do zrealizowania, ale jednak powstają i przynoszą fantastyczne owoce.

Fot. Joanna Bożerodska

„Potrafią one uruchomić cały łańcuch ludzi dobrej woli. Pamiętam, widziałem starszego mężczyznę, który zbierał pieniądze na budowę działu. Wydawałoby się, co może zrobić ten emeryt? A jednak widzałem taki blask w jego oczach, że zrozumiałem, że musi dać radę” – opowiedział ks. Kryża.

W trakcie gali można było nabyć książkę Prof. Jana Wiktora Sienkiewicza pt. „Domy Nadziei i Miłosierdzia”. Jak powiedział autor dzieła, jest ono swoistą cegiełką, która pomaga w tworzeniu tego hospicjum.