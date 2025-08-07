Ulica Džiaugsmo w Nowej Wilejce zyska nową infrastrukturę i odnowioną zieleń

Trzykilometrowy odcinek ulicy Džiaugsmo od ulicy Paeglinės do Pergalės jest obecnie w złym stanie i nieprzystosowany dla pieszych oraz rowerzystów – brak tam chodników, ścieżki rowerowej, o także oświetlenia i systemu odprowadzania wód opadowych. Obecny stan drogi stwarza poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu, zwłaszcza po zmroku.

Podczas przebudowy ulica Džiaugsmo zostanie kompleksowo odnowiona: powstaną chodniki po obu stronach jezdni, wydzielona ścieżka rowerowa, nowoczesne oświetlenie, oświetlone przejścia dla pieszych oraz nowe przystanki komunikacji miejskiej. Zaplanowano również instalację 2,3-kilometrowego systemu odprowadzania wód deszczowych, który zapewni skuteczne odprowadzanie wody i przyczyni się do trwałości nawierzchni drogi.

W związku z budową drogi, ścieżek rowerowych i pieszych oraz innych elementów infrastruktury komunikacyjnej i inżynieryjnej planowane jest usunięcie istniejącej zieleni – wyciętych zostanie 246 drzew (322 pnie), w tym zarówno chronionych (120), jak i niechronionych (202). Na terenie rosną klony zwyczajne, lipy drobnolistne, brzozy omszone, jesiony, a także niektóre iglaki i drzewa owocowe – podczas inwentaryzacji roślinności zanotowano 1794 drzewa. Usuwanie drzew przewidziane jest wyłącznie w niezbędnym zakresie, wynikającym z realizacji inwestycji.

Ważne jest podkreślenie, że każde wycięte chronione drzewo zostanie w pełni zrekompensowane – w ramach projektu zostanie posadzonych aż 396 nowych drzew. Wzdłuż ulicy zostaną posadzone lipy drobnolistne, które uzupełnią już rozrzedzoną aleję dojrzałych lip, a wzdłuż ścieżek rowerowych, pieszych, miejsc wypoczynku i przystanków – klony polne, brzozy omszone, klony zwyczajne, dęby szypułkowe, jarzębiny pospolite, miłorzęby dwuklapowe oraz grusze pospolite. Na bardziej wilgotnych terenach posadzone zostaną dęby błotne i olsze czarne. Dobór gatunków opiera się na istniejącym asortymencie drzew, uzupełnionym o kilka nowych – łącznie 15 różnych gatunków.

W projekcie przewidziano również nasadzenie prawie 17 tysięcy krzewów (16 gatunków) oraz ponad 1600 m² kwitnących łąk. Łączna suma średnic nowo sadzonych roślin wyniesie 4859 cm, co oznacza, że usunięte chronione drzewa zostaną nie tylko odtworzone, ale także uzupełnione dodatkowymi nasadzeniami o 2160 cm.

Po przebudowie ulica Džiaugsmo stanie się znacznie bezpieczniejsza i wygodniejsza – piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z nowych ścieżek, a pasażerowie transportu publicznego z nowoczesnych przystanków. Te zmiany znacząco poprawią jakość życia mieszkańców Nowej Wilejki i Kolonii Wileńskiej.