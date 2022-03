Ukraińskie Centrum Rejestracji: pomoc w polskim gimnazjum w Wilnie

Tymczasowe centrum rejestracji zostało zainstalowane w lokalu zaproponowanym przez Samorząd Wilna przy ul. Minties 3. W dobudówce Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela powstało 30 miejsc pracy dla pracowników Departamentu Migracji.

Centrum rejestracji zostało otwarte w niedzielę i będzie działać najpóźniej do 1 sierpnia, aby szkoła miała czas do przygotowania się do planowanego otwarcia dobudówki we wrześniu.

Szefem tego ośrodka została Rasa Švanienė, główna śledcza Komisariatu Głównego Policji Okręgu Wileńskiego.

Według Departamentu Migracji na Litwie zarejestrowano i osiedlono 3135 Ukraińców, z których większość ubiegała się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względów humanitarnych, a żadna osoba nie ubiegała się o azyl.

Samorządy przyszykowali ponad 11 tys. miejsc dla ludzi z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną.

Litwini w ramach inicjatywy obywatelskiej „Silni Razem” (lit. „Stiprūs kartu”) zarejestrowali ponad 7 000 mieszkań i są gotowi przyjąć 23 tys. osób z Ukrainy.

W ośrodkach pracują specjaliści z Departamentu Migracji, organizacje pozarządowe koordynowane przez Czerwony Krzyż – m.in. Caritas – oraz wolontariusze „Silni Razem”.

Inga, z Czerwonego Krzyża informuje, że obecnie w ośrodku jest ok. 500-600 osób, ale trudno jest określić konkretną liczbę, gdyż ciągle przyjeżdżają nowe osoby, głównie z Kijowa.

Dodała również, że największą pomocą w tej misji są wolontariusze, których na dany moment w ośrodku jest około 30.































Fot. Bartosz Frątczak

Na podst. inf. własne/ BNS/ delfi.lt/ migracija.lrv.lt