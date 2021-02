Ukazała się nowa książka z ilustracjami Patrycji Bluj-Stodulskiej

Książkę autorstwa Doviles Zavedskaitės wydało wydawnictwo „Tikra knyga”.

P. Bluj-Stodulska to ilustratorka z Wilna, absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, która ma na swoim koncie już kilka książek wydanych w Polsce.

„Rysuję od zawsze, lubiłam to robić i było to moją mocną stroną. Dużo zawdzięczam swoim rodzicom, którzy zauważyli we mnie potencjał, systematycznie posyłali na zajęcia plastyczne. Dla mnie to było naturalne, że po szkole, wileńskiej Syrokomlówce, pójdę na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie.

Obecnie artystka mieszka i pracuje w Wilnie.